Natasjja Kolff: "Vamos con el cuchillo entre los dientes porque queremos el podio"

Todavía en Buenos Aires y a la espera del viaje a Santiago, que se producirá recién este domingo, contó sus sensaciones a pocos días del debut. “Estoy súper contenta por esta nueva posibilidad de vestir la camiseta argentina. Estamos entrenando para representar lo mejor posible tanto a la provincia, como al país”, señaló.

Con respecto a su regreso a la Albiceleste, advirtió: “Me llamó la atención la convocatoria. He hablado con otros entrenadores de la CAB (Confederación Argentina de Básquetbol) que me tenían fe como jugadora, como proyecto. El hecho de que hayan apostado por mí hace que esté súper agradecida con esta oportunidad y queriendo aprovecharla al máximo”.

Con varias convocatorias y una participación en un Campeonato Mundial U19 en Madrid -Argentina terminó en el último lugar-, la neuquina fue una de las basquetbolistas destacadas del equipo, siendo una de las más eficientes y con una media de 7.1 puntos por partido. A su vez, destacó que el rodaje será un capital importante para lo que se viene.

“Han sido unos años muy movidos con mucho esfuerzo por parte mía, de mi familia y de mis seres queridos. La verdad es que yo digo que fueron de lujo, porque pude aprender un montón. Me crucé con muchas jugadoras, con muchos entrenadores que me enseñaron y me tuvieron paciencia. Eso hace que esté muy contenta con el desarrollo que logré en todos estos años”, destacó.

Además de su experiencia en selección (Sudamericano U15 en 2018; Campeonato FIBA U18 de las Américas 2022 y Mundial U19 2023), Natassja también tuvo un paso por Islas Canarias en España (Spar Gran Canarias 2021) con apenas 16 años.

Untitled-2.jpg Natassja estuvo en el Spar Gran Canarias en 2021 cuando se fue a jugar a España en 2021.

“En esos momentos, mucha gente me dijo que no debería haber ido porque era muy chica, pero la verdad es que creo que fue un acierto. Fue una experiencia que me enriqueció como persona y como jugadora, porque me permitió estar en contacto con jugadoras de nivel mundial: eso formó mucho mi carácter. Desde ese lugar, estoy agradecida”, afirmó.

Kolff afirmó que el elenco nacional cuenta con altas expectativas de podio. "Si bien sabemos del poderío de otras selecciones, uno siempre sueña. No tenemos mucha altura pero sí mucha experiencia en Liga. Por eso, apuntamos llegar lo más lejos posible. Sin subestimar a los rivales, vamos con el cuchillo entre los dientes porque queremos una medalla”, aseguró.

MAE_6645.jpg El neuquino Mauricio Santángelo es el entrenador del seleccionado femenino. Foto: CAB.

Natassja no estará sola en esta nueva aventura ya que en el equipo hay otro neuquino: se trata del conductor del barco, Mauricio Santángelo, quien está a cargo de la dirección técnica y a quien conoce bastante.

“Con Boti nos llevamos bien desde muy chica y es un referente así que estoy contenta también de que él sea el entrenador. Por supuesto, lo estoy conociendo desde ese costado, porque no estuve tanto bajo su conducción. En estos días estamos entrenando, asimilando sus ideas de juego, que le va a venir muy bien al equipo”, sostuvo.

“Él siempre plantea un juego muy innovador, muy interesante. Es un DT muy preparado y los logros que ha conseguido hablan por sí solo para dirigir una instancia tan importante como son los Panamericanos”, agregó la jugadora.

La primera presentación será ante Cuba el miércoles 25. Luego el seleccionado argentino jugará con Chile (jueves 26) y Puerto Rico (viernes 27). Tanto reclasificación como semifinales se disputarán el sábado 28, mientras que el domingo 29 será la final y, previamente, el partido por el tercer puesto.