¿No será mucho? La fortuna que pagaría Panathinaikos por Santino Andino

La joven promesa de Godoy Cruz, que fue buscada por River, tendría destino europeo por una abultada suma de euros.

Santino Andino era uno de los delanteros pretendidos por River en este mercado de pases, pero el Millo recibió en las últimas horas su segundo golpe en este receso. Además de la negativa de Maher Carrizo para llegar al club de Núñez, este martes se confirmó que el atacante Santino Andino, uno de los pedidos por el técnico Marcelo Gallardo , tendría todo listo para continuar su carrera en un club europeo.

Godoy Cruz, que es el dueño del pase de Andino y que estuvo en negociaciones con River por un posible traspaso, finalmente le habría dado el visto bueno al Panathinaikos de Grecia , el segundo club más ganador de dicho país, aunque actualmente atraviesa una sequía de 15 años sin títulos en su liga.

La oferta del Panathinaikos sería de 10 millones de euros por el 75% del pase , por un contrato de cuatro años, según detalló el periodista especializado en fichajes Germán García Grova. Esto convertiría a Andino en la venta más cara en la historia del club mendocino , que tendrá un buen colchón económico para reforzarse de la mejor manera posible de cara a la durísima temporada que tendrá por delante en la Primera Nacional.

El monto lo ubicaría a Andino como la venta más cara del actual mercado de pases del fútbol argentino y la más onerosa en la historia del Tomba.

Si bien el chico mostró condiciones en sus primeros pasos en primera y en la selección sub 20, la suma es muy abultada, sobre todo teniendo en cuenta que viene de descender con el club mendocino y tiene apenas 19 años.

santino andino sele

El Millo busca más players

Más allá de la no llegada de Andino, River se muestra muy activo en este mercado de pases, en el que ya cerró los arribos de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, mientras que en los últimos días se concretó la incorporación del lateral izquierdo uruguayo Matías Viña.

Ahora el Millo busca a Jhohan Romaña, zaguero de San Lorenzo.

Sin embargo, las negociaciones por el pase no son fáciles y esto generó revuelo en el Ciclón. El vocal de San Lorenzo, Ulises Morales, aseguró que el defensor central colombiano "es un mal tipo” en medio de los rumores que lo vinculan con un posible pase a River en el corriente mercado.

el dirigente arremetió contra el zaguero durante una reunión abierta que mantuvo la Comisión Directiva del cuadro azulgrana.

"Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha", soltó Morales en medio de un conclave que contó con la participación de 30 socios, llevada a cabo en el Polideportivo Roberto Pando.

La novela de la ventana de transferencias entre Romaña y el conjunto millonario parecería ser de las más largas en el último tiempo y no tendría un desenlace cercano. Mientras tanto, el marcador central de 27 años realizó un polémico posteo a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros", escribió Romaña en redes sociales junto a corazones con los colores del cuadro de Boedo.

Quien fue consultado por los dichos de Morales, fue Sergio Costantino, quien encabeza la CD de San Lorenzo luego de la Asamblea Extraordinaria del pasado martes 23 de diciembre. El mandatario se limitó a decir: "Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva".

Lo que sí dejó en claro el actual presidente es que la oferta de River por Romaña existe, pero que no es suficiente para los dirigentes del Ciclón.

River tendrá un 2026 clave por delante, en el que disputará el Torneo Apertura y Clausura además de la Copa Argentina en el ámbito local, mientras que en el plano internacional tendrá que jugar la Copa Sudamericana luego de 11 años de manera ininterrumpida en la Copa Libertadores.