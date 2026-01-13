River busca a Romaña y se pudrió todo en San Lorenzo: "Es un mal tipo"

El Millo negocia para quedarse con el defensor central, que fue una de de las figuras del torneo pasado para el Ciclón.

La búsqueda de jugadores no se detiene para River en el mercado de pases. Luego de las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Mathías Viña, ahora el Millo busca a Jhohan Romaña, zaguero de San Lorenzo.

Sin embargo, las negociaciones por el pase no son fáciles y esto generó revuelo en el Ciclón. El vocal de San Lorenzo, Ulises Morales, aseguró que el defensor central colombiano "es un mal tipo” en medio de los rumores que lo vinculan con un posible pase al Millo en el corriente mercado.

Según informó el periodista especializado en el Ciclón Gian Pantano, el dirigente arremetió contra el zaguero durante una reunión abierta que mantuvo la Comisión Directiva del cuadro azulgrana.

"Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha", soltó Morales en medio de un conclave que contó con la participación de 30 socios, llevada a cabo en el Polideportivo Roberto Pando.

La novela de la ventana de transferencias entre Romaña y el conjunto millonario parecería ser de las más largas en el último tiempo y no tendría un desenlace cercano. Mientras tanto, el marcador central de 27 años realizó un polémico posteo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Romaña

"Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros", escribió Romaña en redes sociales junto a corazones con los colores del cuadro de Boedo.

Quien fue consultado por los dichos de Morales, fue Sergio Costantino, quien encabeza la CD de San Lorenzo luego de la Asamblea Extraordinaria del pasado martes 23 de diciembre. El mandatario se limitó a decir: "Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva".

Lo que sí dejó en claro el actual presidente es que la oferta de River por Romaña existe, pero que no es suficiente para los dirigentes del Ciclón. Sin embargo, ante una mejor propuesta, el conjunto de Flores dejó en claro que dejaría salir al futbolista cafetero.

Maher Carrizo le dijo que no a River

River esperaba contar con Maher Carrizo como el cuarto fichaje para reforzar el ataque.

Sin embargo, el joven extremo de 19 años decidió no darle el visto bueno a la transferencia rumbo al “Millonario”, a pesar del acuerdo entre clubes en cuanto al monto de la operación.

Maher 1.jpg

Los de Núñez iban a desembolsar alrededor de 6.5 millones de dólares por el 50% del pase del surgido en el Fortín, cifra que la directiva de los de Liniers veía más que aceptable, pero finalmente fue el propio jugador quien bajó el pulgar y frustró la venta.

¿Cuál fue la razón? Carrizo habría decidido que su etapa como profesional en el fútbol argentino estaría terminada por lo que aguardaría por una propuesta desde Europa para emigrar al exterior y competir en el viejo continente.

El nacido en Santiago del Estero debutó en Vélez en 2024 y su buen desempeño lo llevó a disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina, certamen en el que anotó 3 goles, dio una asistencia y llegó a la final donde cayó frente a Marruecos.

Con la camiseta con la V azul, el atacante categoría 2006 registra 51 presencias, 35 de ellas como titular, 11 anotaciones y 3 pases de gol. Su buen nivel hizo que Gallardo posara sus ojos en él, aunque finalmente Carrizo no se decantó por la “Banda”.

Un caso similar sería el de Santino Andino, extremo de Godoy Cruz, quien tenía dos ofertas sobre la mesa: la de River y la del Panathinaikos de Grecia. Si bien no está confirmada la venta, el jugador priorizaría emigrar al país europeo para continuar con su carrera.

En las últimas horas, el elenco griego elevó su propuesta a 10.2 millones de euros por el 75% de los derechos económicos del futbolista de 20 años, monto que sería bien recibido en las arcas del cuadro mendocino, relegado recientemente a la Primera Nacional. Además, el “Tomba” conservaría un 25% del pase de una de sus mayores promesas.