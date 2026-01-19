Olimpo fue el primero del Federal A en arrancar la pretemporada: tiene 13 refuerzos

El aurinegro, que compartirá el grupo con Deportivo Rincón y Cipo, se armó para ascender con un amplio presupuesto.

Hace tiempo que el mercado de la categoría no se rompe como lo hizo Olimpo de cara al próximo Federal A . El club bahiense metió 13 refuerzos de jerarquía, confirmó a los mejores de la temporada pasada y contrató al entrenador del clásico rival, uno de los mejores del país.

De la mano de Carlos Mungo, proveniente de Villa Mitre, el aurinegro bahiense dio inicio a la pretemporada este lunes antes que el resto de sus posibles competidores.

Si bien todavía no se dio a conocer oficialmente, lo más probable es que se repitan la mayoría de los rivales del torneo pasado y por eso se darían nuevamente los duelos con Deportivo Rincón y Cipo, entre otros.

El plantel

Entre las incorporaciones más importantes están el exprimera división, Federico González, y el exCipo, goleador del 2025, Cristian Ibarra. Ambos delanteros, llegaron al Roberto Carminatti para darle jerarquía a la ofensiva. Otros con pasado en la elite como Cristian Chimino y el regreso de Brian Guille también hacen ruido con sus arribos.

También fueron contratados: el arquero Cristian Geist, los defensores Agustín Bellone, Leonardo Hertel, Agustín Osinaga (desde Rincón) y Luciano Lapetina y los volantes Agustín Stancato (desde Cipo), Manuel Vargas, Antú Hernández.

A ellos se suma Santiago Llanos, un pibe de 20 años sobre quien hay buenas referencias por sus actuaciones en la Liga del Sur jugando para Bella Vista.

mungo moiraghi

Respecto de la temporada pasada, continúa el cipoleño Néstor Moiraghi, caudillo en la defensa, junto al zaguero Martín Ferreyra, uno de los mejores futbolistas del campeonato. También siguen Juan Pablo Lungarzo, Mirko Rojas, Diego Ramírez, Gastón Vega, Enzo Coacci, Sebastián Fernández y Cristian Amarilla.

El martes comenzarán con el doble turno y la primera semana de entrenamientos finalizará el sábado.

Mungo tiene el plantel casi completo para trabajar durante dos meses enteros. El Federal A comenzará a mediados de marzo y Olimpo jugará Copa Argentina recién el 29 de ese mismo mes ante Huracán.