Orsi rompió el silencio y blanqueó por qué la dupla se fue de Platense

Favio Orsi habló por primera vez de su salida de Platense

orsi gómez 2.jpg

Mediante su cuenta de X (ex Twitter) el ahora ex entrenador Calamar y compañero de Sergio Gómez en la inolvidable gesta de Platense habló sobre su salida: “Llegó el momento de la despedida, después de varios días en los que elegimos el silencio. Más allá de muchas versiones o posibilidades para justificar o no la salida del cuerpo técnico del Club”.