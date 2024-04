Otra dura derrota de Cipolletti: jugó mal y cayó ante Sansinena

poCipolletti sigue sin ganar un partido oficial en lo que va del año. Por la fecha 3 del Federal A 2024, el Albinegro cayó 2 a 0 con Sansinena de Cerri en Bahía Blanca. El equipo de Gustavo Noto no tuvo juego colectivo, volvió a fallar en lo individual y no pudo reaccionar ante los golpes que recibió cerca del cierre del partido.

Recién en los últimos diez minutos el Tripero se acercó con pelotas paradas y Crespo respondió en buena forma, en un contexto de partido lejos de las emociones. El arquero volvió a aparecer ante un remate de media distancia de Joaquín Parra.

Gustavo Noto se mostró disconforme con el trabajo de su equipo. Dio muchas indicaciones pero el equipo no mejoró y, tras el pitazo final del primer tiempo, se fue rápidamente al vestuario.

cipo formacion vs sansi.jpg

Pero el trámite no cambiaría. En el arranque del complemento, el local fue con todo por el gol con pelotas cruzadas y centros. Cipo aguantó el cero como pudo, con Crespo como único punto alto y nunca logró pasar la mitad de la cancha con pelota dominada.

A los 15', Noto mandó a la cancha a Henry Sáez y Alex Díaz para tener más precisión en el ataque. El Capataz se aproximó un par de veces de la mano de los ingresados, pero ningún intento terminó en oportunidad de gol.

La desprolijidad fue una constante y el partido se hizo muy aburrido.

Cuando el cero a cero parecía inquebrantable, Darío Giovanoni le ganó la espalda a los centrales en posición muy dudosa y con un zurdazo inatajable abrió el marcador a los 36' del segundo tiempo.

Cipo no solo no pudo reaccionar, sino que sintió una mano de nocaut. Tres minutos después, Sansinena liquidó el pleito con un contragolpe simple y sencillo que terminó con Giovanoni empujando la pelota a la red en soledad.

SÍNTESIS

Sansinena: Aín Acosta Luna; Julián Taverna, Lautaro Ojeda, Facundo Reynoso, Mariano Medina; Joaquín Parra, Luciano Zannier, Víctor Escudero, Luciano Copetti; Bautista López Villagra y Braian Cuello. DT: Marcelo Bonetto.

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Yago Piro y Leandro Wagner; Nicolás Iachetti, Laureano Tello, Denis Lara y Manuel Liendo; José Michelena y Juan Martín Amieva. DT: Gustavo Noto.

Goles: ST, 36 y 39 Giovanoni (S)

Cambios: ST, al inicio, Darío Giovanoni por Copetti (S), 15 Alex Díaz y Henry Sáez por Iachetti y Michelena (C), 20 Juan Ignacio Fernández por Liendo (C), 28 Iñaki Marcos y Boris Magnago por Amieva y Tello (C), 31 Monroig por Cuello (S), 44 Santiago Palacios por Giovanoni (S).

Árbitro: Cristian Rubiano

Estadio: Hermanos Francani, Club Deportivo La Armonía, Bahía Blanca