Polémica en la Selección Argentina: nueva crítica del cuerpo técnico a la AFA

Roberto “Ratón” Ayala , ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina , palpitó lo que será afrontar la Copa América de Estados Unidos 2024 , en la que buscarán defender el título, y lamentó que los amistosos preparatorios no se disputaron con “otra clase de rivales” .

“Un grupo que compite en cada partido, que no elige rivales. En la Selección no podes elegirlos, a nosotros nos gustaría jugar contra otros rivales pero en determinado momento no pudimos hacerlo”, resaltó el asistente en diálogo con TyC Sports.