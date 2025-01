Polémica con un jugador de Vélez que se fue de la concentración por no ser titular: ¿qué pasó?

Una reciente incorporación del Fortín le comunicó al cuerpo técnico que no considera que deba ser suplente y se bajó del partido

Es que este martes a partir de las 21.30, Vélez recibirá a Platense en el José Amalfitani por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025. En vísperas de este encuentro en donde los de Sebastián Domínguez buscan reponerse del duro golpe frente a Tigre en la primera jornada, pero en la previa Mateo Pellegrino se plantó y avisó que no jugará.

Mateo Pellegrino, jugador surgido de las inferiores del Fortín, tuvo un gran 2024 defendiendo la camiseta de Platense, donde disputó 40 partidos el año pasado y convirtió 15 goles. Eso lo llevó a que Vélez busque volver a tenerlo en su plantel, pero al parecer en principio el no estaría muy cómodo con la situación actual.

El delantero de 23 años habría tenido una charla con el cuerpo técnico del Fortín, donde le dejó en claro que no siente que deba ser suplente en este equipo. Por esto, abandonó la concentración y no estará disponible para el duelo ante justamente su ex equipo.

Pellegrino se ve con pocas chances en Vélez y recibió propuestas del Inter Miami y Parma en estas últimas semanas para llevárselo. Incluso, fue sondeado por Racing cuando se había complicado la negociación entre la Academia y Unión por Adrián Balboa. Aunque posteriormente Rocky terminó transformándose en refuerzo de Gustavo Costas.

Mientras aseguran que el Fortín emitirá un comunicado ante esta novela, por otro lado, se habla de una posible venta. La idea sería poder transferir al joven en el corto plazo, para que se termine todo este embrollo.

Vélez buscará reponerse de la derrota en el debut contra Platense

El campeón del fútbol argentino, Vélez, buscará reponerse este martes ante Platense, luego de la goleada que sufrió en su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional ante Tigre por 3 a 0.

El encuentro está programado para las 21:30 en el José Amalfitani, con el arbitraje de Andrés Merlos y la transmisión en vivo de TNT Sports.

Vélez, que se coronó campeón en la Liga Profesional de Fútbol 2024, tuvo el peor inicio de torneo posible, ya que sufrió una dura goleada 3-0 ante Tigre, en un encuentro que además tuvo una pica especial ya que el equipo de Victoria fue el último donde dirigió el actual DT del Fortín, Sebastián Domínguez.