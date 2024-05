Polémico: el famoso DT que renunció el sábado y el lunes agarró otro equipo

El fútbol argentino nunca deja de sorprendernos con sus rápidos y a menudo inesperados cambios, y este fin de semana no fue la excepción. Walter Perazzo , reconocido por su larga trayectoria en el fútbol local e internacional, se convirtió en el protagonista de un sorprendente giro cuando dejó su cargo como DT de Patronato para asumir, casi inmediatamente, en Temperley.

“Me voy por varias cosas, varios eventos que se han ido acumulando y llegó un punto que el desgaste genera perder motivación y hay que estar motivado para trabajar. No me voy a quedar si no estoy bien. Esta semana, hubo una gota que rebalsó el vaso y decidí dar un paso al costado”, explicó Perazzo al enfrentar los micrófonos post partido.