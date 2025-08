Por amor a Boca y al básquet: la insólita promesa que cumplió un nene de 13 años

Matías fue quien compartió esta promesa en su cuenta de X (ex Twitter) y mostró cada 'parada técnica' que realizaron en el camino. En diálogo con TN, reveló que el fanatismo por Boca Juniors es un legado familiar, que "viene desde la cuna". "Podríamos haber nacido en cualquier país, ser hombre o mujer, y aun así íbamos a ser hinchas de Boca. Es como una religión, y Joaquín es parte de eso" , sumó.

Promesa de un niño de Boca por el campeonato de básquet

Según reveló su padre al mismo medio, siempre el básquet fue un deporte presente en la familia pero Joaquín es quien lo convirtió en pasión y también lo practica, en el club San Andrés. "Probó muchos deportes, pero el básquet siempre estuvo ahí", reveló.

El reto se hizo viral en X y tuvo el acompañamiento de cientos de bosteros que lo alentaron a realizar esta promesa. En diversas fotos y videos, se puede ver cómo Joaquín se encuentra con su pelota de básquet realizando alguna parada técnica para comer, picando la pelota en diversos puntos de la ciudad de Buenos Airesy toda la odisea que llevó a destino.

joaquin promesa boca

"Mi tío, que me llevó por primera vez a la Bombonerita a ver un partido contra la Selección de Uruguay, me dijo que mirara un partido de NBA y ahí quedó. Es una figura fundamental en mi vida, y desde ese momento no paramos”, reveló Joaquín al mismo medio.

Durante más de 7 horas, el nene se mostró fiel al reto que se propuso junto a su familia. "El objetivo logrado fue genial, pero el camino con este equipo fue aún mejor", expresó Matías en las redes y una foto de ellos con La Bombonerita de fondo.

joaquin promesa boca 2

Caminar hacia La Boca, un legado de familia que se convierte en tradición

Según reveló el padre de Joaquín, la peregrinación hacia la Comuna 4 viene de familia y comenzó en los años 70. Incluso, agregó que él mismo la retomó durante la época dorada de Boca con Carlos Bianchi como técnico.

"El año pasado, contra Instituto, en un partido chivísimo, le digo a Joaquín en la tribuna: 'Si ganamos, tenemos que venir caminando", recordó.

"Este año, en los primeros partidos, le dije que teníamos un equipo para salir campeones tranquilos, y que si ganábamos, caminábamos pero picando la pelota", sumó Joaquín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Matimurias3/status/1952479092059820219&partner=&hide_thread=false Y finalmente...con pasacalles (que algunos diran que eran para Leo Paredes pero nosotros sabemos que la dejó @matiotag ) nos recibía @BasquetBocaJrs pic.twitter.com/RyJAWvGtUp — MatiMurias (@Matimurias3) August 4, 2025

"Boca nos ilusiona"

Respecto al próximo campeonato, deslizaron la posibilidad de cumplir con una tercera promesa ya cumplieron con dos, la caminata y la visita a un ídolo. En la primera, fueron al campuys

"Fuimos a un campus con Martín 'Loku' Cuello, que tuvo un gesto espectacular y le regaló a Joaquín el short con el que jugó la final. Esa fue la primera. La segunda fue la caminata. La tercera es hacer una bandera para llevar siempre a la cancha", contó Matías respecto a la primera que cumplieron.

"Para la próxima está difícil. Boca nos ilusiona, pero todavía no planificamos nada", reconocieron. Por último, explicaron cómo intentan promocionar el básquet y a Boca Juniors desde la pasión: "Cada vez que podemos, llevamos a un bostero o a alguien nuevo y hacemos la ‘experiencia Boca'. Tratamos de promocionar el básquet".