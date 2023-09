Por el "Día del Hincha de River", el club organizó una campaña de donación de sangre

Según explicaron desde la campaña, "la donación de sangre es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro. No engorda, no adelgaza, no debilita. Puede hacerlo cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años; pese más de 50 kg; se sienta bien de salud; no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año; no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas", se aclaró en las recomendaciones.

El Día Internacional del Hincha de River se celebra para conmemorar el nacimiento de Ángel Labruna, que fue recordado a través de las redes sociales del club y por los fanáticos del Millo.

River y la formación para el Superclásico

Martín Demichelis tiene incógnitas en todas las líneas del equipo para enfrentar el clásico ante Boca en la Bombonera a causa de los rendimientos irregulares de las formaciones que utilizó en la segunda parte del año.

A pesar de la abundancia de jugadores, en estas primeras fechas de la Copa de la Liga, el entrenador no encontró la base del equipo y de cara al partido ante Boca podrían seguir los cambios de nombres y de sistema.

En la media docena de fechas que lleva el torneo, Demichelis ya usó tres sistema de juego diferentes; el 4-2-3-1 con el que salió campeón, también eligió un 4-3-3 contra Vélez y el domingo frente a Banfield jugó un 4-1-3-2.

El entrenador "millonario" tiene la primera incógnita en el sistema táctico y aunque su preferido es el 4-3-3 aún no se sabe cual usará en la Bombonera el domingo y menos aún con qué jugadores lo va a llevar a cabo.

Por lo pronto, por declaraciones del DT y porque les dio descanso el domingo último ante el "Taladro", siete jugadores tienen su lugar asegurado: Franco Armani, Santiago Simón, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz.

Con estos nombres, la primera duda se plantea en la defensa con Ramiro Funes Mori, que si bien es el único jugador que jugó todos los minutos de la Copa de la Liga tuvo un bajo rendimiento. Además, ya está listo para volver Leandro González Pirez que no juega desde el 8 de agosto.

La vuelta de Pirez parece un riesgo por la inactividad que le causó la metatarsalgia al punto que si juega el domingo lo haría tras casi dos meses de parate, pero también es un riesgo defensivo el nivel de Funes Mori.

En la zona de volantes, tanto De la Cruz como el capitán Enzo Pérez son jugadores indiscutidos y restan dos o tres lugares más en caso que juegue con un delantero o con dos en la fase ofensiva del equipo.

En ese sector del campo la lista es larguísima; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Bruno Zuculini y Agustín Palavecino pueden ser los compañeros del capitán en la parte de la contención y alguno de ellos también va a quedar afuera de la lista de concentrados.

river de la cruz.png River tiene en Nicolás De La Cruz a su mejor jugador del medio para adelante.

En la zona de la creación sucede algo similar con los que se pueden llegar a asociar con el uruguayo De la Cruz, todos jugadores titulares, como Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Manuel Lanzini y ahora también Gonzalo "Pity" Martínez.

Finalmente, la ofensiva es otra gran incógnita porque hay un lugar o dos: jugaron los 5 delanteros del equipo y ninguno se quedó con el puesto desde la salida de Lucas Beltrán, quien fue el último jugador con el sello de titular indiscutido en la delantera.

El lugar de centro delantero tiene la pelea entre Miguel Borja con 360 minutos, 5 de arranque y 1 de suplente, y dos goles anotados; y Salomón Rondón, que arrancó de atrás, tiene 160 minutos con 5 partidos, 1 de titular y 4 de suplente, y también 2 goles.

Además, si se tienen en cuenta algunos ensayos está Facundo Colidio para poder ser también un punta de área. El exTigre estuvo presente en todos los partidos de la Liga, como titular ante Vélez, y luego ingresando siempre en los segundos tiempos.

El otro delantero con chances de ser titular es Pablo Solari, con dos presencias de titular y 6 de suplente, y que además es el goleador del semestre con 5 tantos y un par de asistencias si se incluyen los partidos con Inter por la Copa Libertadores.

En la lista de delanteros, por último, está Matías Suárez, que perdió terreno luego de los problemas en la rodilla y que es el que menos minutos sumó en esta segunda parte del año con solo una veintena en dos ocasiones pero su apellido histórico siempre está en primera fila.

Así las cosas para Demichelis, que intentará conseguir un buen resultado ante Boca que lo saque de los malos rendimientos del equipo y sobre todo de la crisis que se generó luego de la derrota ante Vélez al trascender charlas internas del grupo.

Mientras tanto, el equipo se volvió a entrenar en el River Camp con Claudio Echeverri -que regresó de la selección juvenil- y con Jonatan Maidana trabajando de manera diferenciada por una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

Tras los ejercicios tácticos de hoy, donde hizo diferentes pruebas con los sistemas mencionados, la rutina se repetirá mañana seguramente con una práctica de fútbol. El sábado a la tarde en el Más Monumental quedarán concentrados para el superclásico del domingo a las 14.