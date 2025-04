Por la muerte del Papa Francisco, no habrá partidos del fútbol argentino

La suspensión de los partidos

Estaban programados tres encuentros del Apertura 2025 correspondientes a la fecha 14: Tigre vs. Belgrano, Argentinos Juniors vs. Barracas Central e Independiente Rivadavia vs. Aldosivi. Todos fueron postergados para el día siguiente, al igual que los encuentros organizados por AFA en otras categorías.

Tampoco se disputarán los cotejos de la Primera Nacional como Defensores de Belgrano-Temperley y Ferro-Atlanta.

Embed En señal de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco, los tres partidos que debían disputarse hoy fueron suspendidos.



Los tres encuentros se jugarán mañana: @AAAJoficial - @barracascentral pasa a las 19hs (estaba programado a las 21.15hs), mientras que los otros dos… pic.twitter.com/ntGHaPKscd — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 21, 2025

Italia tomó la mismo decisión

Unos minutos antes, la Federación Italiana de Fútbol había informado que no se jugarían los cuatro encuentros de la Serie A ni otros que estuvieran bajo su órbita. "La FIGC, de acuerdo con todos los componentes federativos, suspende todas las competiciones oficiales previstas para hoy, desde la Serie A hasta la Amateur", informó en el comunicado oficial.

Por eso, los duelos entre Torini y Udinese, Cagliari y Fiorentina, Genoa y Lazio y Parma-Juventus fueron postergados.

museo del papa francisco.jpg

Un hincha de toda la vida

El museo de camisetas y obsequios que tenía Francisco en el Vaticano es un reflejo de su histórica pasión por el fútbol. Desde muy chico siendo hincha de San Lorenzo y luego recibiendo a las personalidades más importantes del deporte, Bergoglio tuvo un vínculo muy fuerte con el deporte más popular del planeta.

Francisco llevó su mensaje de fe a todo el mundo y también lo hizo con su pasión por el fútbol, interpretando el sentir de millones de argentinos que ven en él mucho más que un juego, ya que constituye la identidad del pueblo albiceleste.

En ese camino, recibió entre otros a Diego Armando Maradona, Lionel Messi y al plantel de su querido San Lorenzo que logró la Copa Libertadores en 2014.