Por qué Carlos Tevez está muy enojado con los dirigentes de Independiente

El Apache no ocultó su enojo con Nestor Grindetti y el resto de la dirigencia del Rojo, tras el particular festejo que tuvieron.

Qué dijo Carlos Tevez en conferencia de prensa luego de su enojo con la CD

"Me molesta el murmullo, me molesta que no se los banque a los chicos. Por ellos Independiente ya no está peleando el maldito descenso. Hay que reconocer más el esfuerzo de los jugadores. Estoy caliente por ese tema", señaló Tevez, mostrando su descontento. Agregó: "Estoy enojado. Cuando me senté la primera vez acá se hablaba sólo del descenso. Hoy estamos peleando por entrar entre los cuatro”.

Tevez 2.jpg Carlos Tevez

A pesar de este episodio, las aguas parecen haberse calmado. La reciente reunión entre el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, y el representante de Carlos Tevez, Ruocco, resultó positiva. Con un contrato vigente hasta mediados de 2024, se le propuso al Apache extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2026, con un aumento salarial incluido. Aunque aún hay detalles financieros por ajustar, las cifras están cerca de ser finalizadas.