Por qué el Ogro Fabbiani comparó a Riestra con Cavani tras perder 2 a 0

La victoria ante San Lorenzo por la mínima en el inicio del campeonato había dejado buenas impresiones y nada hacía creer al equipo recientemente ascendido a primera encadenaría tres derrotas consecutivas. Pero, lo más preocupante, es un denominador común: no anotó goles en estos últimos tres partidos. En cuanto a la victoria, logró imponerse por un tanto.

Fabbiani Cavani.mp4

“Lo único que me deja tranquilo es que generamos situaciones, yo creo que estamos pasando una rachita negativa, pero dependemos de que entre una. Hoy tuvimos entre nueve y diez, con la del penal y no entró. Estaría intranquilo si no generamos nada, pero el equipo vuelve a generar”, empezó diciendo el entrenador del equipo tras la derrota ante el Canalla.

Luego, Fabbiani comparó el presente goleador del equipo con la racha negativa que supo arrastrar el goleador uruguayo Edinson Cavani cuando llegó a la Argentina para vestir la camiseta de Boca: “En su momento esto le pasó a Cavani y hoy nos está pasando a nosotros, entonces lo único que tenemos que estar es tranquilos y no perder la paciencia. Somos uno de los equipos que genera mucho y que convierte poco. Pero bueno, ya se le va a abrir el arco a los delanteros”.

Sobre el cierre del partido el malevo desaprovechó al chance de poder cortar la mala racha de goles con un penal que malogró el capitán del equipo Milton Céliz, quien habló con los medios tras el encuentro: “La verdad que hicimos un excelente partido. Ellos se cerraron bien atrás, son un equipo de jerarquía, un grande de la categoría, pero nosotros lo fuimos a buscar y tuvimos varias chances de empatarlo, en la última me erré un penal”