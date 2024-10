Por qué Gallardo no piensa en Echeverri y Mastantuono como titulares en las semis de la Libertadores

Mastantuono-Echeverri.-Gallardo.mp4

Y agregó MG: “El partido de hoy era para que ellos sientan que pueden tener momentos en el equipo donde sean de importancia. ¿Darle la responsabilidad a ellos? No, de ninguna manera “.

Para cerrar citó: “ Conmigo, un chico de 17 y otro de 18 recién cumplidos no van a ser salvadores . Tienen mucho para crecer. Son grandes jugadores y un potencial enorme para asumir esas responsabilidades, cuando tengan la madurez necesaria. No les voy a tirar esa responsabilidad encima si siento que no están preparados. No corresponde”.

Un penal no sancionado y dos expulsiones: las polémicas de River y Defensa y Justicia

River empató 0-0 con Defensa y Justicia en el Norberto Tomaghello en la jornada diecinueve de la Liga Profesional de Fútbol. Los dos expulsados del encuentro fueron el zaguero del Millonario Federico Gattoni y el mediocampista del Halcón de Varela Nicolás Palavecino.

FUTBOL-RIVER-VS-DEFENSA-scaled-e1685808242864.jpg

En el comienzo del partido, los equipos se repartieron la pelota y crearon varias situaciones de peligro. El Millonario tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador con Franco Mastantuono, mientras que en el equipo local Aaron Molinas recibió dos veces solo y ambas pudo rematar, con una buena intervención de Jeremías Ledesma para evitar el gol.

Ledesma se consagró como la figura de River en la primera etapa al atajarle un mano a mano a quemarropa a Nicolás Palavecino. Minutos más tarde, la polémica se hizo presente en Florencio Varela cuando Nicolás Ramírez no convalidó un penal que le señaló el VAR, luego de un codazo de Milton Casco a Santiago Ramos Mingo.

En la segunda parte del encuentro, el Millonario salió con una actitud diferente al terreno de juego, con una marca agresiva y juagadas de ataque profundas que complicaron al conjunto de camiseta amarilla.

A los 6 minutos de la segunda etapa, el árbitro volvió a causar enojo en los jugadores del Halcón al expulsar a Palavecino por doble amarilla. De esta forma, el club de Núñez tendría todo el segundo tiempo por delante con un jugador más que su rival.

Echeverri-Defensa y Justicia-River.jpg

A los 45, el Millonario se quedó con 10 jugadores. El defensor central Federico Gattoni empujó al delantero centro Abiel Osorio y se fue expulsado del campo de juego. Una acción que estabilizó al conjunto local.

Con este empate, el elenco de Capital Federal se quedó con el puesto seis de la tabla de posiciones de la LPF, con 27 unidades. Un escalón por encima de Estudiantes de La Plata, y un lugar por debajo de Racing Club de Avellaneda.

Síntesis del empate entre River y Defensa y Justicia

Fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol. Defensa y Justicia 0–0 River Plate

Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Nicolás Ramírez

Defensa: Enrique Bologna; Tobías Rubio, Victor Aguilera, Santiago Ramos, Alexis Soto, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Kevin López, Aaron Molinas, Nicolás Palavecino y Juan Miritello. D.T: Pablo De Muner.

River: Jeremías Ledesma; Daniel Zabala, Federico Gattoni, Ramiro Funes Mori, Milton Casco, Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra, Pablo Solari, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Adam Bareiro. D.T : Marcelo Gallardo.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Manuel Lanzini por Claudio Echeverri (R);1m . Maximiliano Meza por Matías Kranevitter (R); 7m. Fabricio Bustos por Daniel Zabala (R);15m. Gabriel Alanís por César Pérez Maldonado (D); 15 m. Facundo Schamine por Kevin López (D); 23 m. Leandro González Pírez por Ramiro Funes Mori (R);23. Gonzalo Martínez por Franco Mastantuono (R); 25 m. Abiel Osorio por Juan Miritello (D); 25 m. Ignacio Galván por Aarón Molinas (D)

Tarjetas amarillas en el primer tiempo: 3. Daniel Zabala (R); 21m. Kevin Facundo Gutiérrez (D); 34m. Nicolás Palavecino (D).

Tarjetas amarillas en el segundo tiempo: 3. Manuel Lanzini (R); 10m. Franco Mastantuono (R); 32m. Federico Gattoni (R).

Tarjetas Rojas: 6m S.T. Nicolás Palavecino (D); 45 ST. Federico Gattoni (R).