Por qué Julián Álvarez no entra a la cancha con Guardiola para el City

El delantero argentino campeón del mundo no jugó ni un minuto frente al Arsenal, a pesar del que el City no logró ganar.

Guardiola explicó que la ausencia de Julián Álvarez no fue táctica, sino más bien producto de las circunstancias del juego. A pesar de una oportunidad que surgió tras una lesión de Erling Haaland, el ex River Plate no ingresó y el equipo optó por continuar con el esquema inicial.