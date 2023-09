Por qué Lionel Messi podría pasar 4 meses sin jugar partidos oficiales

“Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos. Estaba un poco cansado y se dio así", explicó él sobre la fatiga muscular que arrastra. Mientras que Lionel Scaloni también se expresó al respecto: “Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Veremos qué tiene. Pidió el cambio porque sentía algo. Mañana le harán estudios. Si está bien jugará, y si no, veremos qué hacemos”.