Qué canal pasa el partido de River por Copa Sudamericana: hora y formaciones

El Millo visita a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en el comienzo de la fase de grupos del certamen continental.

No es lo que quería jugar, pero es lo que le tocó por la mala campaña del año pasado. River visitará este miércoles a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana , competición que el club de Núñez volverá a disputar después de 11 años. El partido, que está programado para las 21:30 , se llevará a cabo en el Estadio Ramón Aguilera Costas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas y en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

River arriba a esta nueva edición de la Sudamericana con la confianza en ascenso, ya que ganó los cuatro partidos que disputó desde que Eduardo “Chacho” Coudet es su director técnico.

Además, pudo acomodarse en el Torneo Apertura, donde ocupa la segunda posición de la Zona B con 23 puntos, solo tres menos que el líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

coudet portada El Chacho Coudet hace su debut como DT de River.

El único título del Millo en la Copa Sudamericana se dio en el 2014, en aquella inolvidable conquista donde eliminaron a Boca en las semifinales con el recordado penal que le ataja Marcelo Barovero a Emmanuel Gigliotti, para luego derrotar en la final a Atlético Nacional de Colombia.

La última vez que el “Millonario” jugó la Sudamericana fue en 2015, edición en la que perdió con Huracán. En 2007 también fueron eliminados en dicha instancia, aunque en aquella ocasión su verdugo fue Arsenal de Sarandí.

Hace once años fue la última vez que los equipos pudieron jugar Sudamericana y Libertadores en la misma temporada, ya que el calendario de Conmebol las ponía en semestres distintos y se permitía a los clubes jugar los dos.

A partir de ahí jugó siempre la Libertadores por sus buenas ubicaciones en la tabla general o ser campeón de Copa Argentina o del propio certamen internacional.

Blooming, por su parte, tuvo una gran actuación para golear 3-0 a San Antonio Bulo Bulo de su mismo país en la instancia previa y así meterse en la fase de grupos. Los dirigidos por Mauricio Soria vienen de golear 5-0 a Guaribá en la primera fecha de la Liga de Bolivia.

La previa de Blooming-River

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Ramón Aguilera Costas

Árbitro: Andrés Rojas (Col)

VAR: David Rodríguez (Col)

Hora: 21:30. TV: DSports

El historial de River en la Copa Sudamericana