Qué dijo el DT de Colombia sobre el polémico penal contra la Selección

El técnico argentino, que ahora comanda a la selección colombiana, expresó su satisfacción por el desempeño de su equipo y destacó el carácter de sus jugadores para enfrentar a una de las selecciones más poderosas del momento. "Para ganarle al mejor equipo de la actualidad no alcanza una clave, hay que hacer muchas cosas bien", explicó. En su análisis, remarcó que, a pesar de no haber sido un partido particularmente vistoso, su equipo supo adaptarse a las circunstancias. “El equipo demostró que cuando hubo que meter, metió. Cuando hubo que jugar, tuvo la posibilidad de hacer un gol más”, señaló Lorenzo.

Colombia 2.jpg Néstor Lorenzo, DT de Colombia

Qué pasó con el VAR entre Colombia - Argentina

El encuentro no estuvo exento de polémica. La jugada del penal despertó fuertes reclamos por parte de los jugadores argentinos, especialmente de Nicolás Otamendi, quien fue señalado por haber cometido la falta sobre Muñoz. En un principio, el árbitro Maza no cobró la infracción, pero tras ser llamado por el VAR, revisó las imágenes y decidió sancionar el tiro desde los doce pasos. James Rodríguez no desaprovechó la oportunidad y convirtió el gol que le dio la victoria a Colombia. Dibu Martínez, el arquero de la Selección Argentina, no pudo detener el disparo del colombiano.

En cuanto a la evolución del equipo colombiano bajo su dirección, Lorenzo reflexionó sobre el aprendizaje que dejó la derrota en la final de la Copa América y cómo su equipo ha crecido desde entonces. "Un equipo crece cuando obtiene una victoria importante. De las derrotas, podés aprender qué no tenés que hacer para no perder. Pero cuando ganás, instalás una serie de hábitos que hacen falta", indicó el técnico, haciendo referencia a la necesidad de seguir mejorando en aspectos como el manejo de los tiempos y la ansiedad en partidos de alto calibre.