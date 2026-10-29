Qué dijo Palermo al saber que puede enfrentarse a Boca en la final de Copa Argentina.

Martín Palermo logró un nuevo hito como entrenador de Platense . Anoche, el Calamar clasificó a la final de la Copa Argentina 2026 después de eliminar a Atlético Tucumán por penales. En ese contexto, el entrenador habló sobre la posibilidad de enfrentar a Boca en la definición y sorprendió con un deseo particular: que el Xeneize gane todos los torneos que tiene por delante, aunque eso pueda derivar en un cruce entre ambos por el título.

“¿Si quiero que Boca sea campeón de la Sudamericana? Sí, pero quiero que sea campeón de todo. Si también termina dentro de los tres primeros de la Anual, clasifica a la Libertadores. Y que después vaya a la final de la Copa Argentina”, expresó Palermo en diálogo con TyC Sports.

El entrenador explicó que su deseo está relacionado con las posibilidades de clasificación a las copas internacionales. Si Boca consigue el objetivo de ingresar a la Libertadores por otra vía, Platense podría tener una oportunidad más para regresar al certamen continental a través de la Copa Argentina.

Sin embargo, el Titán evitó adelantarse a los acontecimientos y aclaró que todavía falta un paso importante para que se concrete la final soñada por muchos hinchas: la semifinal entre Boca y Banfield. “Es el deseo de que Boca gane todos los frentes que tiene. Después veremos, todavía ellos tienen que jugar el partido con Banfield. No apresuremos eso, pero bueno. Veremos. Más allá de que quiero que gane la Sudamericana, el campeonato... la Copa Argentina lo veremos cuando toque”, agregó.

Martín Palermo, el entrenador que llevó a una nueva final a Platense

Antes de referirse a Boca, Martín Palermo valoró el esfuerzo de sus jugadores para superar a Atlético Tucumán. Platense empató 1-1 en Salta durante los 90 minutos y se impuso 5-4 en la definición por penales, con el arquero Juan Pablo Cozzani como protagonista.

“Hoy tuvimos esa recompensa y esa cuota de suerte que no llega por sí sola. Llega por deseo, convicción y hambre”, explicó el técnico, que también destacó la unión del grupo y aseguró que encuentra un equipo más fuerte que el que dirigió en la anterior final disputada con Platense. Además, recordó el antecedente frente al Xeneize: “Contra Boca, de local, competimos de buena forma”.

En la continuidad de la Copa Argentina, Boca y Banfield se enfrentarán por la segunda semifinal el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador avanzará a la final contra Platense, programada para el 2 de diciembre.

De esta manera, el Calamar ya espera por su rival y Palermo no oculta su deseo de que Boca llegue a la definición. Si el Xeneize supera al Taladro, se dará un cruce especial para el entrenador, identificado históricamente con el club de La Ribera al ser el máximo artillero de su historia, pero ahora al frente de un equipo que buscará quedarse con el título.