Quién es "La María" que nombra siempre Juan Román Riquelme

La primera vez fue cuando comenzaba su etapa profesional. Estaba en Argentinos Juniors y era uno de los juveniles más codiciados del fútbol argentino. Antes de elegir Boca, el protagonista contó que "Cuando me compraron de Argentinos, tenía la posibilidad de ir a River... Estaba un poco complicado porque mi mamá me dijo que si me ponía la camiseta de River no iba a ir nunca a la cancha a verme".

En 2006, luego de la eliminación a manos de Alemania en el Mundial, Juan Román Riquelme renunció a la selección por primera vez, poniendo la salud de su mamá como argumento. "Desde que finalizó el Mundial me la han internado dos veces porque se está haciendo mucha mala sangre y mi obligación es cuidarla. Yo a mi vieja la amo con locura y no soy nadie para hacerla sufrir", declaró en Telenoche.

Román la volvió a nombrar en la previa de su partido despedida, donde el combinado de Boca con sus amigos y compañeros con los que fue campeón de las tres Copas Libertadores 2000, 2001 y 2007 y la Intercontinental 2000, se enfrentó a la selección campeona del mundo. "La María" estuvo en La Bombonera y también viajó a Brasil para ver la final de este año ante Fluminense. Riquelme agradeció a los jugadores del plantel por haberle devuelto la ilusión a los hinchas y a su mamá, quien según el ídolo le pidió viajar para mirar el partido.

Finalmente, en la conferencia de prensa del último martes, cuando Riquelme habló sobre la intervención de la justicia que suspendió las elecciones donde se enfrentará a Mauricio Macri, volvió a mencionar a su mamá.

“Hoy estamos en el 2023, desde el 2000 al día de hoy hace veintitrés años que nada me sorprende de esta gente, nada de nada hace veintitrés años y a mi familia tampoco, a la mamá tampoco. Hoy ‘la María’ estaba contenta porque siempre dice lo mismo: a la vida venimos para algo, esto es lo que me tocó y lo disfruto mucho”, declaró Juan Román.