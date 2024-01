Rally Dakar 2024: Santiago Rostan superó el infierno de las dunas y sigue en carrera

Con la moto GasGas del equipo Xraids Experience , Santi superó una etapa temeraria e inédita. Además de las dunas, no hubo referencias de posicionamientos de los rivales, comunicación ni asistencia. Debió dormir en pésimas condiciones y lidiar con obstáculos a cada paso, que fue superando con mucha concentración y pericia para no golpear la moto y administrar el combustible.

Embed - Juan Santiago Rostan on Instagram: " Volvimos con los resúmenes POST ETAPA y a comer bien Ayer después de arribar al campamento C le hice filtro a la moto. Hoy los últimos 50 kilómetros me costaron muchísimo, los corrí con el corazón. Pasado mañana después del descanso voy a salir a recuperar los puestos en la GENERAL que perdí después de no sentirme muy cómodo en la arena estos 3 dias. Gracias a todos por los mensajes, a quienes me ayudaron comprando rifas y también gracias a @meopp.mutual, @wegaok, @impulsodistribuidora, @ypf_nuevag_gsm, @mastergraficaneuquen, @farmacia_pampa_bernasconi, MG BULONERA, LOGINPET, Prades y Prades y @costabelfarmacia por haberme permitido cumplir mi sueño que todavía no termina." View this post on Instagram A post shared by Juan Santiago Rostan (@santirostandakar)

Después de completar la primera parte de la sexta etapa y pasar la noche en uno de los siete campamentos asignados, el piloto neuquino retomó la segunda parte llegando sin problemas a la meta y ubicándose en el puesto 38°, para quedar ubicado 41° en la clasificación general.

Después de seis etapas y de disfrutar del descanso en Riyahd, donde los participantes desembarcaron en avión. Rostan compartió el vuelo con el francés Stephane Peterhansel, apodado “Monsieur Dakar” el piloto más laureado de la competencia con 14 coronas (seis en motos y ocho en autos).

En esta división, el francés Adrien van Bereven (Honda) ganó la etapa, acompañado en el podio por el australiano Toby Price (Red Bull KTM) y el estadounidense Ricky Brabec (Honda), nuevo puntero de la clasificación global.

El californiano, campeón del Dakar en 2020, destronó al botsuano Ross Branch (Hero), que atravesó el desierto en el quinto puesto y ahora es escolta de la división a una distancia de sólo 51 segundos.

Los argentinos Luciano y Kevin Benavides llegaron en orden consecutivo, entre los diez primeros clasificados de la maratón de dos días. El primero de ellos, con su moto del equipo oficial Husqvarna, quedó sexto (+10m.39.s) y avanzó tres puestos en la general. Ahora se ubica octavo con 47m.26s. en relación al puntero.

Por su parte, Kevin (Red Bull KTM) retrocedió un lugar en las posiciones globales, pero siempre con posibilidades de pelear por el título, ya que se encuentra sexto a 28m.33s. de Brabec. En la sexta etapa, el campeón 2021 y 2023 fue séptimo.

¿Qué pasó con David Zille?

Por otra parte, en la categoría Challenger, el pampeano de Colonia 25 de Mayo, David Zille (Can Am), radicado en Neuquén, y su acompañante Sebastián Cesana no pudieron cumplir con el objetivo en el Empty Quarter. Debieron desertar por inconvenientes en el motor de su UTV y se reengancharán a partir del domingo para completar la travesía.

"Entramos en la etapa con problemas en la bomba. Eso hizo que perdiéramos ritmo, porque el auto no tenía potencia para trepar las dunas y eso hizo que nos retrasemos. En la etapa seis hicimos un buen ritmo hasta el kilómetro 160, que rompimos una correa. El hecho de bajarse y cambiarla hizo que perdiéramos un poco el ritmo. Luego rompimos otra y en el kilómetro 360 el auto se paró. No sabemos si es un problema eléctrico o mecánico. No lo pudimos arreglar así que nos quedamos afuera del Dakar", se lamentó, aunque el domingo el binomio se podrá reenganchar para completar la travesía.

Embed - Campeones on Instagram: "#Dakar2024 | El testimonio de @zille_rally tras no poder completar la sexta etapa en los #UTV." View this post on Instagram A post shared by Campeones (@campeonesnet)

En esta división, el polaco Eryk Goczal consiguió, por quinta vez, encabezar la clasificación de una etapa y lo hizo en las desafiantes arenas del Empty Quarter. Allí consiguió, al cabo de las 48 horas y sin asistencias, aventajar por más de quince minutos a su tío Michal Goczal, quien está intentando progresar en el clasificador tras el retraso de la quinta etapa; en tanto, su padre Marek no pudo avanzar más allá del kilómetro 295 con inconvenientes que lo relegaron.

¿Cómo terminó el resto de los argentinos?

El argentino Manuel Andújar (Yahama), líder en la categoría quads, conserva una ventaja superior a los 18 minutos sobre su escolta y bicampeón titular, el francés Alexandre Giroud (Yahama).

La sexta etapa, que cerró la primera mitad de la competencia, tuvo como ganador a Giroud. Pero la diferencia descontada en relación al bonaerense no fue de magnitud. El piloto de Lobos cedió 1m.25s. de su diferencia en la clasificación general, pero mantuvo una luz de 18m.54s. sobre el francés y de 44m.20s. ante el brasileño Marcelo Medeiros (Yahama), el otro piloto con chances de pelear por la corona de la división.

Giroud logró su segunda victoria parcial consecutiva, después de finalizar al frente del pelotón el jueves en la primera parte del recorrido de 758 kilómetros (549 cronometrados) sobre las dunas de Shubaytah.

A falta de otras seis etapas, Andújar quedó perfilado para repetir el título conseguido en 2021 y aumentar la estadística de Argentina como país más ganador de la especialidad. Marcos Patronelli se coronó tres veces en 2010, 2013 y 2016; su hermano Alejandro lo hizo en 2011 y 2012 y Nicolás Cavigliasso se consagró en 2019.

En autos también quedó consagrado un nuevo líder: el español Carlos Sainz (Audi), quien aprovechó el abandono del saudí Yazeed Al Rajhi (Toyota) el jueves y quedó al frente tras el segundo puesto logrado hoy, detrás del ganador del parcial, el francés Sebastien Loeb (Prodrive).

El madrileño quedó con una ventaja superior a los 20 minutos respecto de sus dos principales perseguidores, el sueco Mattias Ekström (Audi) y el propio Loeb, que hoy obtuvo su segundo triunfo de la edición actual y 25to. del historial en la competencia.

En su pelea por obtener el primer título del Dakar, el francés tendrá ahora como aliado al bicampeón titular qatarí Nasser Al Attiyah (Prodrive), quien sufrió un problema en la dirección del vehículo y quedó alejado de la posibilidad de la tercera corona consecutiva.

Así sigue el Dakar

Este domingo vuelve la acción con el séptimo parcial entre la capital de Arabia Saudita y Al Duwadimi, con 873 kilómetros, de los cuales 488 kilómetros serán cronometrados, con gran exigencia.