Regional Amateur: San Patricio del Chañar es el único neuquino en carrera

Independiente y Alianza de Cutral Co no pudieron avanzar en sus respectivas llaves, pero el Santo se metió en cuartos.

Las tres series de octavos de final del Regional Amateur en las que estaban involucrados equipos neuquinos fueron muy atractivas. Sin embargo, solo San Patricio del Chañar pudo avanzar a cuartos en la zona Patagónica del certamen.

El Santo sufrió y mucho en Bariloche, donde Estudiantes fue superior y se impuso con el gol de Wilfrán Quinto. Dos atajadas impresionantes en el primer tiempo y otra gran actuación en los penales del arquero Mateo González, resultaron determinantes para el equipo chañarense.

San Patricio aguantó el 1 a 1 del global para llegar a la definición desde los doce pasos, donde González tapó dos remates y otro dio en el palo, llevando a la clasificación del conjunto blanco y naranja.

El guardameta ya había sido figura en la serie previa ante Cruz del Sur, también de Bariloche.

mateo gonzáles san patricio 2

Ahora, el Santo será rival de La Amistad, que remontó el 0-1 de la ida con un 4 a 1 contundente sobre Independiente en La Chacra.

Así fue el triunfo de La Amistad

El equipo visitante mostró una versión mejorada respecto de la ida y fue superior en la mayor parte del encuentro. Por eso se puso en ventaja luego de algunas aproximaciones, pasando los 26'.

La Amistad agarró mal parado al Rojo y armó una contra letal. Tras un rechazo defensivo, Kevin Guajardo condujo perfecto, abrió para Yoel Juárez y este le sirvió el gol a Mauro García, que la empujó en el área chica.

Cuando en el segundo tiempo parecía que Independiente amenazaba con pelotas paradas, surgió la figura del partido. Sobre los 11', un córner desde la izquierda fue rechazado en el primer palo, pero del lado opuesto apareció Juárez. De primera, con la cara interna del pie izquierdo, mandó la pelota al palo derecho de Arregui.

la amistad independiente yoel juarez

El trámite quedó muy favorable para la visita y pasando los 20' del segundo tiempo, Guajardo asistió a Nicolás Domínguez, quien estampó el tercero.

Todo parecía liquidado, pero faltaban más acciones importantes. A los 30', un centro pasado de Vergara fue metido al medio por Cabezas, Clemente desvió de cabeza y Namuncurá la mandó a guardar para poner a tiro a Independiente de nuevo.

En tiempo adicionado, aprovechando los espacios, el ingresado Facundo Morales puso el 4 a 1 definitivo y el 4-2 del global para La Amistad, que dejó afuera a Independiente.

la amistad festejo regional

Muchos goles, polémica y Alianza eliminado

El Gallo de Cutral Co había caído en casa 2 a 1 ante Atlético Regina, pero con una muestra notable de carácter, este sábado llegó a darlo vuelta con un doblete de Alejandro Díaz. A los 5' de la etapa inicial y a los 10' del segundo tiempo, el delantero se anotó en el marcador para igualar la serie y luego poner al frente a su equipo.

Sin embargo, el equipo del Pulpo Lencina no lo pudo aguantar. Dos pelotas paradas, un tiro libre y un córner, dieron origen a los cabezazos de Facundo Gutiérrez, quien fue determinante con el descuento y el empate.

La gente de Alianza quedó muy enojada con el arbitraje de Ezequiel Choque y la asistente Johana Rial. Además de el cobro de algunas infracciones, quedó la duda sobre si la pelota entró o no en el 2 a 2.