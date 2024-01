Revelan cómo fue el día que Gallardo se agarró a las piñas en el vestuario de River

Esa postura de autoridad e imposición que generó en su entorno Gallardo, lo llevó a tener cruces picantes que por casualidad no cruzaron los límites para terminar de una manera peor. Uno de esos momentos de tensión se vivió luego del encuentro contra Racing donde el millo le ganó 2-1 en condición de visitante para ahogarle el grito de campeón en la Liga Profesional 2022 y servirle en bandeja una nueva estrella a Boca, su mayor rival.

Con lo sucedido en el vestuario luego de mencionada definición del torneo, donde Franco Armani le contuvo un penal a Jonatan Galván -hoy jugador de Argentinos Juniors- sobre el cierre del encuentro, hubo mucho hermetismo, hasta que el vicepresidente del elenco de Núñez Matías Patanian rompió con el silencio este viernes en una entrevista.

“Después del partido con Racing, no me agarré a trompadas, ni me insulté con Marcelo Gallardo", confesó Patanian, para refutar las teorías que indicaban una pelea con el ahora entrenador del Al-Ittihad de Arabia Saudita

Luego de aquel partido, Gallardo confesó: “Sí, estoy contento, estoy muy orgulloso de sentir eso. Más allá de haber beneficiado a nuestro clásico rival. Es de orgullo, tener esta paz interna. Me parece que más allá de nosotros no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas cosas lindas vividas", mientras que asumió entender si algunos hinchas de River se enojaron por la situación.