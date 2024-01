Un dirigente de River contó cómo fue su última charla con Enzo Pérez

El dirigente se refirió al estado actual del equipo de cara al partido con Argentinos Juniors, reconociendo que "no estamos como queríamos estar", especialmente debido a las bajas que ha enfrentado el entrenador Martín Demichelis. A pesar de ello, Patanian valoró la preparación del equipo en Estados Unidos y afirmó: "No nos equivocamos con la pretemporada", respondiendo así a las críticas recibidas.

En medio de los rumores sobre que su salida se dio por conflictos con el actual DT del Millonario, Patanian aclaró: “No nos dijo que se iba por Demichelis”. Aunque también admitió que muchos hinchas podrían culparlo a él y otros dirigentes por la salida del ídolo Millonario: “No tengo miedo a que me puteen cuando visite a River jugando para Estudiantes”.

Otro de los jugadores que se fue de manera conflictiva fue Salomón Rondón, quien expresó haber pasado "tiempos difíciles" en River, Patanian respondió de manera contundente: "Me sorprendieron las declaraciones de Rondón, no su salida. Considero absoluta y extremadamente injusto lo que dijo, no me gustó."

El dirigente también respaldó firmemente a Martín Demichelis como entrenador, destacando que "todos sostenemos a Demichelis" y que están conformes con su trabajo, a pesar de la difícil tarea de reemplazar a Marcelo Gallardo.