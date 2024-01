Almeyda reveló qué lugar le gustaría ocupar en River en el futuro

El ex volante, quien condujo a River de regreso a la Primera División en 2012, confesó: "Me pasa algo raro. El día de mañana me gustaría tener mi propio palco, ir como un hincha y poder disfrutar de entrar nuevamente a la cancha de River, de verlo jugar al equipo y de ver este estadio nuevo". Almeyda, bicampeón con AEK Atenas en 2023, destacó que le gustaría vivir este momento con sus hijas.

Aunque ha construido una carrera exitosa como entrenador, el argentino descartó la posibilidad de volver a dirigir a River. En declaraciones claras, afirmó: "No espero ningún llamado y tampoco me vendo para volver. Yo quiero volver como hincha, soy hincha y está clara mi respuesta". Almeyda dejó en claro que su carrera como entrenador está enfocada en Europa.

Qué dijo Matías Almeyda de su paso por River como DT

En cuanto a su paso por River, recordó con nostalgia y orgullo: "Me jugué todo. Si me iba mal, no dirigía nunca más y no me interesaba dirigir más tampoco. Algún día voy a volver a esa casa. Tengo amigos, tengo utileros, que todavía sigo hablando con ellos. Hay mucha gente que está dentro de mi corazón que está en River". Aunque vivió momentos intensos y desafiantes, Almeyda no descarta un retorno emocional a su equipo de toda la vida.

Con una carrera que lo llevó por diferentes partes del mundo, Almeyda destacó: "Llevo ocho años fuera de Argentina. La verdad que se extraña, y más cuando nos vamos haciendo cada vez más grandes. El fútbol es parte de mi vida, y deseaba tener una carrera como entrenador parecida a la que tuve como jugador". Con una mirada retrospectiva, el exjugador de la Selección Argentina subrayó su vida nómada y la variedad de experiencias que ha vivido en el fútbol.