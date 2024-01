Revelan la gravedad de la lesión de Manuel Lanzini en River

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1749488679687540972?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1749488679687540972%7Ctwgr%5Edb35fbaee2bcf57ceb9a8601b79eea8f446ccfe9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fdeportes%2Flanzini%2Fse-confirmo-la-lesion-manuel-river-cuanto-estara-afuera-n5927440&partner=&hide_thread=false Manuel Lanzini se DESGARRÓ y tendrá UN MES de baja.



Vía TyC Sports. pic.twitter.com/rEo0El6uAX — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 22, 2024

Esta lesión genera otro dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Martín Demichelis porque con el mes de ausencia Lanzini se perdería los primeros seis partidos del certamen, ya que habrá muchos compromisos entre semana. Si se cumplen estos plazos, podría volver el 18 de febrero, en la sexta jornada ante Banfield, o recién el 25 en el Superclásico con Boca.

River sufre otra baja

Quien también se realizó estudios fue Santiago Simón porque el cuerpo médico quiere tener más detalles de la luxofractura en un dedo de una mano que sufrió en el compromiso ante Pachuca, para poder calcular con exactitud los tiempos de recuperación, ya que hoy como alternativa en el lateral derecho solo quedan Andrés Herrera y Milton Casco, hasta que Sebastián Boselli se reincorpore tras el Preolímpico.

image.png

River redondeo una puesta a punto en Estados Unidos que dejó varias complicaciones porque no solo el equipo aún no convence en el juego ni tampoco se cerraron refuerzos, sino que además estas dos lesiones se suman a la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió Gonzalo Martínez que padeció en el primer compromiso ante Rayados de Monterrey. El único alivio es que finalmente Tobías Leiva no se hizo estudios ya que no sería de gravedad el golpe que sufrió en la tibia derecha y por la que dejó la cancha llorando ante Pachuca.