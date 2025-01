River entrena en San Martín de los Andes, llega Lucas Martínez Quarta y busca tres refuerzos más

La llegada de Lucas Martínez Quarta, que regresa al Millo tras su paso por la Fiorentina, lo transforma en el jugador número 33 del grupo que entrena en San Martín.

Pero ese número se modificará indefectiblemente con el correr de los días porque River busca más refuerzos y hay otros que siguen con chances de partir.

Embed Pretemporada en San Martín de los Andes. #River2025 pic.twitter.com/3qYkIbBde0 — River Plate (@RiverPlate) January 6, 2025

Sigue en la búsqueda

Enzo Pérez, Gonzalo Tapia, Matías Rojas, Lucas Martínez Quarta son los que ya llegaron y, en dos de esos casos, volvieron. River es, por lejos, uno de los equipos del continente que más y mejor ha incorporado en el mercado de pases, al que todavía le quedan varias semanas. Sin embargo, Gallardo no está conforme con el número de refuerzos y va por más.

El presidente Jorge Brito y compañía saben que el Muñeco quiere un lateral izquierdo, un volante central y un delantero más. Sebastián Driussi es uno de los nombres que suena para jugar arriba, mientras que el chileno Gabriel Suazo, un exColo Colo que milita en Francia, sería el apuntado en defensa.

Las negociaciones no serán tan sencillas como los fueron otras, pero River ya pisó fuerte en el mercado y entre el gusto del entrenador y la billetera de Brito, le saca varios cuerpos de ventaja al resto. Además, está lejos de soltar el carrito de las compras.

Tres que se pueden ir

La búsqueda de tres jugadores implica que otros tres tienen chances de partir. Enzo Díaz aparece con mayores posibilidades de salida, pero no se irá al fútbol de Brasil hasta que no llegue alguien en su puesto. Teniendo en cuenta la fragilidad del Huevo Acuña con las lesiones, Gallardo no quiere regalar nada en ese lugar.

Otro que tiene muchos números es Nicolás Fonseca, sobre todo por la necesidad del Millo de librar cupo de extranjero.

Finalmente, a sabiendas de la incorporación de Tapia y la posibilidad de Driussi, la tercera salida podría ser la de Pablo César Solari.