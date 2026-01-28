River le ganó a Gimnasia de La Plata con una actuación excepcional de Juanfer Quintero

El Millonario venía de vencer a Barracas Central de visitante en la primera jornada del Torneo Apertura y sumó su segundo triunfo al hilo.

River le ganó a Gimnasia por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Monumental, en la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

Ambos goles del triunfo del local fueron convertidos por el volante Juan Fernando Quintero , a los 40 minutos de la primera parte, de tiro libre, y cuando iban cuatro de la segunda mitad.

Además, ambos equipos terminaron el encuentro con expulsiones: en Gimnasia vieron la roja el extremo Manuel Panaro , a los 13 minutos de la primera parte y el delantero Jorge de Asís , en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo, mientras que el lateral de River Matías Viña fue expulsado a los 11 minutos del complemento.

Así, el “Millonario” alcanzó la punta del grupo B, con seis unidades y la valla invicta, mientras que el equipo que dirige Fernando Zaniratto es séptimo, con tres puntos al haber vencido a Racing en su debut.

En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán visitar a Rosario Central, el domingo primero de febrero a las 21:30, mientras que el “Lobo” será local de Aldosivi, el lunes 2 a partir de las 17:30.

Así fue la victoria de River ante Gimnasia de La Plata

En el inicio del encuentro, el extremo Manuel Panaro fue expulsado con roja directa, luego de una revisión en el VAR, por una dura patada al mediocampista Fausto Vera, a quien impactó en la tibia derecha.

Luego de la expulsión, Gimnasia se replegó y se reordenó con un 4-4-1 en defensa, mientras que para atacar el extremo izquierdo Franco Torres sube hasta una posición ofensiva, para acompañar a Marcelo Torres, el único centrodelantero que utilizó el “Lobo”.

En un tiro libre sobre la frontal del área, Juanfer Quintero buscó un remate potente que superó fácilmente la barrera, pero no tuvo buena dirección y fue desviado al córner por el arquero Nelson Insfran, que intuyó que la pelota iba hacia su dirección y metió un buen manotazo.

Un buen pase filtrado de Juanfer por izquierda habilitó el desmarque al espacio del delantero Sebastián Driussi, que definió de primera con el exterior del pie derecho, aunque su disparo se fue desviado por el primer poste.

En un tiro libre desde una posición parecida, esta vez Juan Fernando Quintero pudo superar a Insfran y poner el 1-0 de River sobre Gimnasia, con un remate que entró pegado al poste derecho del guardameta de 30 años.

En el inicio del complemento, a los 5 minutos, fue nuevamente Juanfer Quintero quien amplió la ventaja para el Millonario, al entrar solo en el área y convertir abriendo el pie.

El equipo de Marcelo Gallardo terminó el partido con 10 futbolistas, al igual que su rival, debido a la doble amonestación sufrida por Matías Viña, en su segundo partido como jugador del “Millonario”.

Gimnasia no tuvo jugadas de peligro hasta los 22 minutos, mediante un tiro libre al segundo palo que fue rematado de volea por el lateral Alexis Steimbach, cuyo disparo potente pasó cerca del poste derecho del guardameta Santiago Beltrán.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el volante Giuliano Galoppo manejó un ataque a pura velocidad, salió para la pierna zurda y remató cruzado, pero no pudo superar al arquero rival.

La última incidencia del partido se dio en el tercer minuto de descuento, cuando una patada muy dura del delantero Jorge de Asís sobre el defensor Lucas Martínez Quarta le valió la roja directa.

La síntesis del partido

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 2.

River 2 - 0 Gimnasia.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Germán Delfino.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Gol en el primer tiempo: 40m. Juan Fernando Quintero (R).

Gol en el segundo tiempo: 4m. Juan Fernando Quintero (R).

Incidencia en el primer tiempo: 13m. Manuel Panaro expulsado (G).

Incidencias en el segundo tiempo: 11m. Matías Viña expulsado (R), 48m. Jorge de Asís expulsado (G).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Santiago Villarreal por Ignacio Fernández (G); 23m. Giuliano Galoppo por Tomás Galván (R) e Ian Subiabre por Facundo Colidio (R), 31m. Santiago Lencina por Juan Fernando Quintero (R) y Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (R); Diego Mastrángelo por Santiago Villarreal (G), Lucas Castro por Nicolás Barros Schelotto (G) y Jorge de Asís por Marcelo Torres (G).