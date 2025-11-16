River tuvo más chances, pero no puede batir a Vélez: por ahora, está afuera de la Libertadores

El Millonario necesita sumar de a tres en Liniers y, al mismo tiempo, que Argentinos Juniors no gane más tarde en su duelo ante Estudiantes.

Un River repleto de modificaciones con respecto a la derrota en el Superclásico mostró una faceta bien ofensiva durante los primeros minutos frente a Vélez: al primer minuto, Juanfer Quintero habilitó a Sebastián Driussi , que definió de manera insólita por encima del travesaño. Al rato, Giuliano Galoppo remató desde media distancia y Maxi Salas también probó sin suerte tras una contra. El Fortín, por su parte, tuvo una chance clara de la mano de un cabezazo de Jano Gordon.

El impulso inicial del Millonario se vio truncado por una lesión: Fabricio Bustos quedó tendido en el suelo por una molestia y Marcelo Gallardo dispuso el ingreso de Agustín Obregón , que puede hacer las veces de mediocampista por derecha o carrilero. En su primera acción, el juvenil de 19 años pegó una durísima patada. Con el correr de los minutos, el local mejoró de la mano de un buen Manu Lanzini , que tomó la lanza ante un insólito choque de Maher Carrizo con el juez de línea que dejó malherido al volante creativo.

LO TUVO SALAS Remate cruzado del delantero de River que se va desviado

EL PASE DE JUANFER Antes del minuto de juego, casi llega el primero de River en los pies de Driussi

La visita dejó de fluir y pasó a depender, como en la mayoría de los partidos de la actual temporada, de alguna incursión individual. De hecho, Driussi pudo haber puesto el primero, pero erró su remate ante un buen centro de Salas. Los de Liniers también generaron peligro: Carrizo hizo volar a Franco Armani con un lindo disparo a colocar que se colaba en el ángulo. El que dejó una mejor imagen antes de irse a los vestuarios fue el local.

En el comienzo del complemento, el desarrollo del compromiso fue parejo, con alguna aproximación interesante de La Banda. Salas, de lo más interesante del conjunto del Muñeco pese a estar incómodo sobre un costado, le puso la pelota en la cabeza a Milton Casco dentro del área: el lateral, que se había quedado en las inmediaciones para participar de la culminación de la jugada, no le acertó a la dirección de su testazo pese a que no tenía marca.

CASI MILTON Casco llegó al área de Vélez y de cabeza tuvo el primero de River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/PLEzZ4qgoM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Repentinamente, el cotejo pasó a tener un ritmo frenético. El arquero campeón del mundo salvó a River en dos oportunidades consecutivas: Tomás Cavanagh, en el rebote, se lo perdió con el arco completamente libre. Por el lado del Millonario, la entrada de Thiago Acosta lo revitalizó y el pibe de 20 años mostró destellos de su talento. Conectó con sus compañeros y, de yapa, obligó a Tomás Marchiori a exigirse para evitar el triunfo parcial de los de Gallardo.

INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ VÉLEZ DOBLE TAPADA DE ARMANI Y DESPUÉS CAVANAGH CABECEÓ AFUERA



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/o7tDoWwrr3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

La previa de Vélez-River

River, que viene de perder categóricamente en el Superclásico ante Boca, visita en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El encuentro, que podría definir su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, se disputa en el estadio José Amalfitani desde las 17, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, secundado por Adrián Franklin desde el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

Formación de Vélez: Tomás Marchiori; Tomás Cavanagh, Aarón Quirós, Thiago Silvero, Jano Gordon; Tomás Galvan, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Dilan Godoy y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Así vamos NOSOTROS #TorneoBetano Clausura 2025



Seguí el partido por TNT Sports.



Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/rZINDtNIGR#JuegaVélez pic.twitter.com/qezm5DZytH — Vélez Sarsfield (@Velez) November 16, 2025

Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.