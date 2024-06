Rodrygo metió leña al fuego antes de la Copa América: qué dijo del último Brasil vs Argentina

En los últimos años de su carrera profesional Lionel Messi ha sido protagonista de tensas discusiones en diferentes torneos que le tocó disputar, como en la Copa del Mundo 2022 cuando la Selección argentina venció a Países Bajos y el astro rosarino tuvo un cara a cara histórico con el ex entrenador de Barcelona Louis Van Gaal.

Continuó detallando: “Nos insultamos unos a otros. No puedo entrar mucho en detalles de lo que hablé porque Real Madrid me pidió no entrar mucho en ese asunto”.

La posibilidad de tomar revancha tras la caída ante la Selección en la final de la Copa América 2020

“No lo creo. Pienso que el sentimiento de revancha es malo porque uno entra al partido con bronca. Uno se puede desconcentrar y hacer cosas que no están en los planes. Tenemos que continuar haciendo nuestro trabajo y evolucionando”, relató el jugador sobre la actualidad.

Cómo llegan al torneo, con la ausencia de Neymar

En continuación con sus explicaciones sobre las expectativas que tienen para el certamen, Rodrygo comparó la verdeamarela con la Scaloneta: “Estamos detrás de la Argentina, ellos son los campeones del mundo, los campeones de la Copa América también, así que creo que estamos detrás de ellos todavía”.

Y profundizó sobre la actualidad, citando la ausencia de Neymar por lesión: “Contamos con él, está claro. Sabemos que un lugar en la Selección será suyo para el Mundial 2026. Intentamos adaptarnos para crear un equipo fuerte para ayudarlo cada vez más. El equipo no solo juega para él, pero será la cereza en el pastel. Va a volver muy bien, está en la fase final de la recuperación y lo estamos esperando”.