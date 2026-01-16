Salinas y Ratto ganaron tras el segundo descanso y no aflojan en la Regata del Río Negro

Se cumplió la séptima etapa y la dupla de jóvenes integró el bote más veloz entre Conesa y la Estancia San Bernardo.

Luego del segundo día de descanso, la Regata del Río Negro puso en marcha la séptima etapa y comenzó a transitar las jornadas finales de la edición de Oro. Fue una mañana exigente de 61 kilómetros de canotaje entre el balneario Lavezzo de General Conesa y la costa de la Estancia San Bernardo , en un recorrido que volvió al certamen especial para esta edición aniversario.

A diferencia de las jornadas anteriores, fue el único día de competencia matutino. El control de embarcaciones se realizó a las 8 de la mañana y la largada se dio cerca de las 10, en un contexto distinto, tanto por el horario como por las características del río.

Al tratarse de un tramo nuevo para muchos botes, la etapa se corrió con cautela. El pelotón se fue dividiendo en dos grandes grupos, en una jornada más pensada desde el análisis y la estrategia que desde el riesgo. En este punto de la Regata, quemar naves no era una opción, el margen de error es mínimo y cualquier equivocación puede ser determinante de cara al cierre de la edición de Oro.

El río Negro volvió a mostrar otra cara, más ancho, con una corriente que pierde velocidad, y sectores descubiertos de árboles donde el oleaje empieza a ganar protagonismo cuando el viento se hace sentir. Por esa razón, al igual que en la etapa anterior, muchas embarcaciones utilizaron cubre–cockpit, rompe olas y, en este caso, también bombas extractoras de agua, una postal que confirma la dureza del tramo final.

En una etapa extensa, de las más largas de toda la Regata, valió más la resistencia que la velocidad. El ritmo fue sostenido, sin grandes ataques, hasta que el desenlace llegó en los últimos 2.000 metros, donde el pelotón de punta aceleró y la etapa se definió a puro sprint como en los primeros capítulos desafiados por el viento que pegó fuerte de costado.

Allí, los jóvenes Julián Salinas y Agustín Ratto tomaron la iniciativa y buscaron liderar el cierre, sosteniendo un mano a mano intenso con los hermanos Balboa, que no cedieron terreno. El bote del binomio de Choele Choel y Santa Fe se quedó con la etapa con firmeza, marcando un tiempo de 03:11:54.5, dentro de un promedio esperado para el desgaste del recorrido. "Fue una etapa bastante llevadera , nadie quiso tirar muy fuerte durante toda la etapa porque sabemos lo que se viene mañana y pasado. Hay que llegar a Viedma se vienen etapas claves por el viento y el oleaje", dijo Ratto.

Los neuquinos Franco y Dardo Balboa llegaron apenas detrás, con 03:11:57.6, manteniéndose como protagonistas absolutos en la pelea por la general.

El tercer puesto de la jornada fue para Damián Pinta y Facundo Lucero, que mostraron una notoria mejoría física respecto a la etapa anterior. El maragato y el viedmense incluso llegaron a marcar el ritmo en algunos tramos e intentaron sumarse al sprint final, pero quedaron a pocos segundos de los líderes, con un tiempo de 03:11:59.2.

Vale destacar que el bote ahora corre prácticamente de local, ya que las condiciones del río en el Valle Inferior son muy similares a las de la Comarca Viedma–Carmen de Patagones, de donde son oriundos.

Con la etapa 7 finalizada, los neuquinos siguen siendo líderes en la general con 15:21:25.4, con una distancia de 7 minutos de sus perseguidores Julian Salinas y Agustín Ratto, que acumulan 15:28:03.5. Los terceros, más alejados son Damián Pinta y Facundo Lucero con 15:28:03.5.

"Linda etapa, fuimos administrando todos los botes y por eso llegaron muchos al sprint, una etapa divertida. Hasta Viedma no se sabe que va a pasar pero somos conscientes de que es complicado, vamos a disfrutar las etapas y llegar lo más adelante posible así que contentos por el resultado", sostuvo Salinas.

La Regata de Oro entró en la fase decisiva, con etapas largas sumado al desgaste acumulado y un río que requiere de inteligencia y resistencia en cada kilómetro. El octavo capítulo partirá desde la Balsa de Guardia Mitre hasta La Cantera en un tramo de 60 kilómetros.

Lo que sigue

ETAPA 8 | sábado 17| Balsa Guardia Mitre - La Cantera 60 km

ETAPA 9 | domingo 18| La Cantera - Viedma 50 km