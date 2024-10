Scaloni pateó el tablero y anunció al nuevo convocado para la Selección Argentina tras desafectar a Acuña

El pujatense escogió al reemplazante de Paulo Dybala y Nicolás González, que no estarán con el combinado nacional por lesión: el elegido ya vistió la celeste y blanca. El Huevo también se quedó afuera.

De cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Bolivia, la Selección Argentina sufrió dos bajas sensibles a último momento que complicaron los planes de Lionel Scaloni : más allá de la vuelta de Messi, Paulo Dybala y Nicolás González fueron desafectados por no haberse recuperado a tiempo de las molestias que los tenían a maltraer, pero el DT ya definió al reemplazante.

El crack de la Roma había tenido problemas musculares en los entrenamientos con la Roma y no viajará por precaución a tierras bolivarianas, mientras que el delantero de la Juventus padeció una lesión en el recto femoral de la pierna derecha en el pleito contra el RB Leipzig, correspondiente a la UEFA Champions League. Al mismo tiempo, otros convocados están en duda y el cuerpo técnico los esperará hasta último momento.

Quiénes son los otros jugadores que están en duda y el eyectado a último momento

Por ejemplo, Alexis Mac Allister no pudo completar el duelo entre el Liverpool y el Crystal Palace por la liga inglesa debido a una dolencia en la zona de la ingle: el orientador Arne Slot prefirió no arriesgarlo y lo sacó en el entretiempo, aunque todo parece indicar que no se trata de un percance grave y que estará en condiciones de disputar ambos compromisos. Distinto es el caso de Marcos Acuña y Germán Pezzella, ambos tocados durante la igualdad entre River y Platense. El Huevo, finalmente, también se perderá los duelos con la Selección.

El neuquino adujo molestias musculares en la primera etapa y Marcelo Gallardo dispuso una variante antes del inicio del complemento para no utilizar una ventana extra; pero el central fue protagonista de un choque que lo dejó sentido y no pudo seguir en cancha. Por lo pronto, Buonanotte es el único que se suma a la nómina, aunque podría haber novedades.

El volante de apenas 19 años está cedido en los Foxes desde el Brighton y, más allá de que fue tenido en cuenta para el combinado nacional en reiteradas oportunidades, no estuvo presente en la Copa América y tampoco recibió el permiso para viajar a París con el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos. Sus últimas dos actuaciones con la casaca albiceleste fueron frente a El Salvador y Costa Rica, allá por marzo.

Cuándo juega la Selección Argentina por Eliminatorias

El seleccionado, que se ubica en el primer puesto de las clasificatorias con 18 unidades -dos más que Colombia y tres más que Uruguay-, se medirá ante el conjunto del Bocha Batista el jueves 10 de octubre desde las 18. Posteriormente, será local contra el elenco del Altiplano el martes 15 a las 21.