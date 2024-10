Scaloni reveló la mentira que le dijo el árbitro para que pueda jugar el partido de la Selección

El empate 1-1 entre la Selección Argentina y Venezuela, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas, dejó más que un sabor amargo por el resultado. Las intensas lluvias en Maturín hicieron que el estado del campo de juego fuera el verdadero protagonista de la jornada, retrasando el inicio del partido y afectando el desarrollo del encuentro. Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste , no dudó en expresar su descontento por la situación, dejando en claro que, a su criterio, el partido no debería haberse disputado en esas condiciones.

El césped del Estadio Monumental de Maturín lucía saturado de agua debido a las precipitaciones previas al partido, lo que generó complicaciones para ambos equipos. La pelota no rodaba correctamente en varias zonas del campo, lo que impactó directamente en la fluidez del juego. En diálogo con TyC Sports, Scaloni reveló que había hablado con el árbitro del encuentro, el uruguayo Gustavo Tejera, antes del inicio del partido.

Según el técnico, Tejera le prometió que si la pelota no corría, detendría el juego: "El que decide es el árbitro, fui a hablar con él y me prometió que si la pelota no corría, iba a parar el partido. Y la pelota no corría, era evidente", aseguró el entrenador argentino, visiblemente frustrado por la decisión final.

Scaloni, que ha liderado a la Argentina a la obtención de la Copa América y el Mundial, se mostró especialmente crítico respecto a las decisiones que se tomaron en la previa y durante el encuentro. "La lectura hay una sola: el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos hoy. Eso está claro", señaló en la conferencia de prensa posterior al partido, evidenciando su desacuerdo con la postura del cuerpo arbitral. "Es evidente que las condiciones, sobre todo para el espectáculo... No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar", agregó.

Scaloni 2.jpg Lionel Scaloni

Scaloni se quejó del estado del campo de juego

Además, el entrenador de la Selección Argentina cuestionó la oportunidad de haber jugado el encuentro pese a que, según él, existían alternativas para postergar el partido. "Se podría haber jugado mañana, imagino. Pero eso sería otro punto más. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar", insistió Scaloni, poniendo en duda la organización y el criterio para la programación del juego, especialmente considerando la relevancia de un duelo de eliminatorias entre dos selecciones de alto nivel.

La frustración de Scaloni no solo se centró en el estado del campo, sino también en la promesa incumplida por el árbitro. "No sé cómo viene el reglamento, que capaz tiene que ser en los 105x70 metros y había lugares en los que sí corría. Entonces, el reglamento capaz dice otra cosa. Pero para el espectáculo creo que no está bueno, hubiera sido un partido mucho más lindo de ver y hubiera sido diferente", reflexionó el técnico, sugiriendo que la decisión de mantener el juego en esas condiciones perjudicó el espectáculo y la calidad futbolística.