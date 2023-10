Se calentó Tevez y le dio duro a los delanteros de Independiente

El entrenador destacó el buen desempeño de su equipo en el partido contra Arsenal, afirmando que merecieron ganar.

Qué dijo Carlos Tevez sobre los delanteros de Independiente

"Nos faltó el gol nada más, pero después la verdad que a mí me gustó porque se demostró carácter. Estuvimos 70 minutos en campo de ellos", dijo Tevez. Aunque el partido terminó en empate, Tevez no lamenta su elección táctica y considera que su equipo recuperó su juego agresivo.

Para concluir, Tevez expresó su preocupación por la falta de alternativas en la delantera, especialmente debido a la ausencia de Martín Cauteruccio debido a una enfermedad. A pesar de la falta de competencia interna en esa posición, Tevez se comprometió a seguir trabajando para mejorar y aprovechar al máximo el plantel con el que cuenta.

Carlos Tevez 2.jpg Carlos Tevez

"No me voy a quejar, es el plantel que agarré. Es una lástima no tener a Cauteruccio para tener esa competencia interna. Tengo que estar yo encima de los jugadores y eso no me gusta, pero seguiremos trabajando para dar lo mejor".