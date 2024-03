¡Se calienta la casa de Gran Hermano! Mauro acusó de falso a Bautista

“¿Por qué pensas que es exageradamente falso?”, consultó Emma cambiando la pregunta. “Lo malo es que no lo pensé mucho, es más es una de las personas con la que primero me llevé, pero a veces siento que es demasiado negro, en general, es lo primero que vi. Yo no sé si lo haces a propósito, pero es lo que yo noto, pero bueno”, respondió.

La respuesta de Bautista luego de que lo trataran de falso en Gran Hermano

“¿Por qué crees que él piensa eso de vos?, porque dijo que eso lo haces con todos en la casa”, le preguntó Emma esta vez a Bautista.

GH 1.jpg Bautista es uno de los originales de Gran Hermano

“¿Alguien quiere opinar algo sobre esto?”, preguntó el uruguayo, luego respondió: “Me encanta que les guste esto, honestamente yo creo que todo el mundo tiene cosas re piolas y siempre intento ver eso de la gente, afuera me llevo bien con mucha gente y siempre intentó llevarme lo mejor posible. No me parece que sea exagerado, ya me vas a conocer que sea con cara de culo, no te voy a venir dicer ‘Ay que lindo cosito que haces’, si te digo algo te lo digo real, si hay algo que no me cabe es intentar pertenecer”.

“Quisas si pegué onda con vos, o muy buena onda, es porque fue así, no te voy a falsear ni media, nunca me voy a reir de algo que no me da gracia ni voy a decir que algo me parece bien cuando no me parece bien”, agregó Bautista.