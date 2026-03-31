Se confirmó la exhibición de Franco Colapinto en la Argentina: cuándo será y cómo conseguir tickets

Tanto Alpine como distintos sponsors confirmaron la fecha en la que el piloto realizará una exhibición en el país. Todo lo que tenes que saber de la iniciativa.

Luego de varias semanas de rumores, tanto Alpine como distintos sponsors de Franco Colapinto confirmaron que el piloto de Fórmula 1 dará una exhibición en la Argentina aprovechando el período de descanso que tiene debido a la suspensión de los Gran Premio en Qatar y Bahrein.

"Un día histórico: Domingo 26 de abril, Mercado Libre presenta el Franco Colapinto Roadshow 2026 en Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo", escribió uno de sus sponsor en sus redes sociales en una publicación que colaboró con la escudería francesa, confirmando que el evento será a fines de abril.

Según se supo en la información confirmada, la convocatoria tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en un recorrido al cual podrán asistir las personas que accedan a los tickets, que próximamente estarán a la venta a través de la web enigmatickets.com.

Video exhibición Colapinto GCBA

Cómo será el recorrido de Colapinto

El punto central del evento será en la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento donde se conformará un circuito callejero de 2 km, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales.

Recorrido exhibición Colapinto

Qué actividades habrá en el evento

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

Fan Zone con actividades de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

Hospitality y Garage Tours con acceso a Boxes.

Qué dijo Colapinto sobre la posibilidad

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial", dijo Franco según declaraciones que compartió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Colapinto mate portada

Cuándo se pondrán a la venta los tickets