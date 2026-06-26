Se conoció cuándo arranca Clausura del fútbol argentino: cómo se juegan las primeras tres fechas

La Liga Profesional de Fútbol presentó, en plena disputa del Mundial 2026 , la programación de las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026.

El torneo dará inicio el jueves 23 de julio, con Belgrano , vigente campeón, abriendo el certamen como local ante Rosario Central , desde las 19:30 .

Además, Boca abrirá el torneo el domingo 26 de julio a las 19:30 ante Deportivo Riestra , mientras que River tendrá su debut el sábado 25, desde las 19:15 y ante Barracas Central .

También se conoció la fecha del primer clásico, que se dará el jueves 30 de julio y por la segunda fecha, entre Central Córdoba y Atlético Tucumán, en una nueva edición del “Clásico del Norte”, que ganó rivalidad al encontrarse ambos en Primera División en los últimos años.

arruabarrena firma portada Boca formalizó la contratación del Vasco Arruabarrena.

El detalle

Con el regreso de Rodolfo Arruabarrena a la dirección técnica, Boca debutará en el Torneo Clausura 2026 ante Deportivo Riestra, el domingo 26 de julio desde las 19:30 como visitante, y tendrá su primer partido como local el miércoles 5 de agosto a las 19:00, ante Estudiantes, por la segunda fecha.

Ya en la tercera jornada, el “Xeneize” deberá viajar a Rosario para enfrentar a Newell’s, en el estadio “Coloso Marcelo Bielsa”, el domingo 2 de agosto desde las 17:00.

Luego de ser finalista del Apertura, y todavía sin títulos desde 2024, River buscará arrancar el Clausura con el pie derecho al recibir a Barracas Central, el sábado 25 de julio a las 19:15.

Mientras que en la segunda jornada visitará a Gimnasia de La Plata, el miércoles 29 a las 19:15, la tercera fecha lo verá medirse con Rosario Central, en una reedición de la semifinal del Apertura, el domingo 2 desde las 19:15, en el Monumental.

Chacho Coudet River Selección Argentina Mundial

Por su lado, Independiente tendrá la necesidad de hacer un buen semestre para poder volver a zona de copas internacionales y comenzará su participación frente a Aldosivi, el domingo 26 a las 17:15. Su primer partido como local será ante Newell’s, el jueves 30 a las 21:15, y su tercer partido lo medirá con Vélez, el lunes 3 de agosto a las 19:00.

Ya sin Gustavo Costas, de polémica salida, y en el inicio del ciclo de Juan Pablo Vojvoda, Racing se estrenará con Gimnasia de La Plata, el viernes 24 a las 19:00. Durante la segunda fecha deberá medirse con Rosario Central, el martes 28 a las 21:15, y será local de Tigre el primero de agosto, a las 20:30, por la tercera fecha.

Además, San Lorenzo hará su debut frente a Lanús, el sábado 25 de julio a partir de las 21:30. En la segunda fecha deberá recibir a Gimnasia de Mendoza, el martes 28 a las 19:00, mientras que en el tercer partido viajará hasta Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, el lunes 3 de agosto a las 21:15.

CRONOGRAMA COMPLETO

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)

19.00 Vélez – Instituto (Zona A)

21.15 Huracán – Banfield (Zona B)

21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15 River – Barracas Central (Zona B)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Fecha 2

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Gimnasia – River (Zona B)

21.30 Instituto – Platense (Zona A)

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)

19.00 Talleres – Vélez (Zona A)

21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)

21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús (Zona A)

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

20.30 Racing – Tigre (Zona B)

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)

14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)

17.00 Newell’s – Boca (Zona A)

19.15 River – Rosario Central (Zona B)

21.30 Lanús – Instituto (Zona A)

Lunes 3 de agosto

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

19.00 Platense – Talleres (Zona A)

19.00 Vélez – Independiente (Zona A)

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)

21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)