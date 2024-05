Se lo llevan: cuál es el equipo grande de Italia que va por todo por Lionel Scaloni

Un equipo de la elite del fútbol internacional quiere contratar al entrenador de la Selección argentina. Desde Italia afirman que ya iniciaron conversaciones y no descartan contratarlo tras la Copa América.

Luego de los meses donde el hincha argentino estuvo preocupado por declaraciones del entrenador, alegando que para continuar en el cargo debería pensarlo. Ante esta situación, muchos clubes quedaron en estado de alerta para intentar salir a la caza del entrenador en caso de que no continúe en el seleccionado.

Scaloni.jpg Lionel Scaloni

Según confesó el reconocido diario deportivo La Gazzetta Dello Sport, uno de los equipos que preguntó por el entrenador santafesino fue el elenco italiano Milan, que busca entrenador tras la salida del italiano Stefano Pioli. “El Milan, sin embargo, ha evaluado en las últimas semanas a muchos otros entrenadores y se ha informado sobre varios perfiles. El más sensacional es Lionel Scaloni, el técnico que fue campeón del mundo con Argentina en Qatar. El Milan lo considera un entrenador con el identikit adecuado: fascinante, ambicioso, con ideas modernas”, relató el diario sobre las consideraciones del club rossonero.

Profundizando en las negociaciones, el diario reveló que ya hubo contactos entre ambas partes: “No ha habido citas, sólo contactos telefónicos, pero la operación no sería imposible. Por supuesto, Scaloni no llegaría hasta el final de la Copa América (14 de julio), pero estaría dispuesto a dejar Argentina para entrenar al primer equipo de su vida”,

El mensaje de tranquilidad para la Copa América

Lo cierto es que su presencia en la Copa América del corriente año entrenando a la Selección, está asegurada. Tanto es así que en abril de este año Scaloni tuvo un encuentro con el presidente de AFA Claudio Tapia: "Junto a nuestro entrenador Lionel Scaloni comenzamos la última etapa de planificación para ajustar los detalles más importantes de cara a la Copa América que se viene. ¡Vamos Scaloneta!".