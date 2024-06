Se retira el DT de la Generación Dorada que arrancó en Neuquén: Rubén Magnano

EL ANUNCIO DE RUBÉN MAGNANO QUE PARALIZA AL BÁSQUET MUNDIAL: "ME RETIRO"



"No dirijo mas. Estoy en un momento donde no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mí familia. Por eso cuelgo los botines"



Rubén Magnanoen @SuperDeporRadio pic.twitter.com/Is4jsOxjRS