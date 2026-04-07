Se retiró Aaron Ramsey, el jugador "maldito" que "mataba famosos": la curiosa lista

Aaron Ramsey , mediocampista galés y famoso por su paso por el Arsenal de Inglaterra, anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años, poniendo fin a una carrera vinculada a clubes de primer nivel (Juventus, Nottingham Forrest, entre otros) y a la “maldición de Ramsey”, un mito que rodeo su figura y que lo acompañó a lo largo de su trayectoria.

El futbolista, quien fue referente de la Selección de Gales con 86 encuentros y 21 goles, se despidió mediante un comunicado en redes sociales en el que agradeció a su familia, a los equipos en los que militó y a su selección. “Esta ha sido una decisión no muy fácil de tomar”, expresó el galés.

La “maldición de Ramsey”, la cuál nació en la internet de la mano de un internauta muy atento, tiene su origen en 2011, cuando tras un gol marcado con la camiseta del Arsenal frente al Manchester United, falleció Osama bin Laden al día siguiente. Otros episodios similares incluyeron coincidencias entre anotaciones del jugador y las muertes de personajes como Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Paul Walker y David Bowie, lo que alimentó el mito en redes sociales y medios, aunque siempre se trató de coincidencias.

image

Durante su carrera, Ramsey disputó una década en el Arsenal, logrando tres FA Cup y una Community Shield en 369 partidos. Posteriormente, sumó títulos con la Juventus: un Scudetto, una Copa Italia y una Supercopa italiana. Su última etapa fue en Pumas de México, tras lo cual quedó sin equipo antes de anunciar su retiro.

La carrera de Aaron Ramsey

El anuncio de su retiro de la actividad futbolística coincide con una temporada destacada para el Arsenal, que lidera la Premier League y permanece en competencia por la Champions League. En ese club, Aaron Ramsey logró la fama mundial, amén de la "maldición" que lo llevó a ser toda una celebridad, en especial en internet. El galés colgó lo botines con diez títulos en su vitrina personal: seis con Arsenal (tres FA Cup y tres Community Shield), tres con la Juventus (una serie A, una Supercopa italiana y una Copa Italia) y uno con el Rangers de Escocia (Copa de Escocia).

Su último equipo fue Pumas de México, donde disputó apenas 6 partidos y anotó un tanto. Al margen de liderar durante años a la selección galesa, Ramsey militó en Cardiff City (tres ciclos, siempre en la segunda división), Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers y Niza de Francia.

image

El último partido oficial que disputó fue en septiembre de 2025, en la derrota 4-1 de Pumas ante América de México. Luego de eso, salió a la luz su desesperada búsqueda de Halo, su perra, que se extravió a los pocos días del mencionado cotejo y lo llevó a ofrecer una recompensa de 10 mil dólares. Este fue uno de los motivos que lo llevó a rescindir su contrato y volverse a Europa.

Las "víctimas" de la Maldición de Aaron Ramsey