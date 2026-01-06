Se terminó la espera: cuáles son los cinco jugadores que renovaron contrato con Boca

Mientras trabaja para firmar refuerzos de cara al 2026, la comisión directiva le renovó contrato a jugadores de distintas posiciones.

Los refuerzos aún brillan por su ausencia en Boca pero sin embargo siguen trabajando para que el equipo tenga un mejor plantel de cara al 2026 donde tendrá que afrontar la Copa Libertadores después de varios años sin disputarla. En las últimas horas la comisión directiva aceleró con los jugadores que ya tiene en el equipo y renovó el vínculo de cinco jugadores para continuar con la azul y oro.

La CD llamó a los jugadores a una reunión y puso los contratos sobre la mesa para finalmente estampar la firma y extender el vínculo. Luego de varios días de pensarlo en su España natal, Ander Herrera firmó contrato y continuará en el club cumpliendo su deseo de estar en el club.

A su vez, otros cuatro futbolistas llegaron a un acuerdo y dieron el 'si'. Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Leandro Brey, Lautaro Blanco y Javier García continuarán siendojugadores del xeneize pensando en la temporada 2026.

Junto a Marcelo Delgado, Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Leandro Brey firmaron la mejora de su contrato vigente hasta diciembre de 2029.



Lautaro Blanco firmó la extensión y mejora de su contrato hasta diciembre de 2029. #ElÚnicoGrande

Más allá de las renovaciones concretadas, el xeneize necesita reforzarse para suplir las ausencias de los jugadores que se han ido como Cristian Lema, Ignacio Miramón y Frank Fabra a pesar de que no tenían protagonismo en el equipo. Es por eso que aún trabaja en sellar la llegada del delantero colombiano Marino Hinestroza, una negociación que se frenó cuando parecía resuelta, y de Alexis Cuello, de San Lorenzo.

Se confirmaron los rivales de Boca en los amistosos que jugará en la pretemporada

Boca Juniors inició los entrenamientos de pretemporada la semana pasada bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda. En ese contexto, en las últimas horas se dio a conocer que el Xeneize jugará dos amistosos este mes en medio de los trabajos de temporada baja y antes del comienzo del calendario oficial del fútbol argentino.

Su primer rival será Millonarios de Colombia, equipo que también será rival de River en un amistoso en esta pretemporada. El encuentro se jugará el miércoles 14 de enero, con horario a confirmar. La sede será La Bombonera y podrán ingresar los socios adherentes, que tendrán la mitad de las populares a disposición, según informó la cadena ESPN.

El segundo amistoso será ante el campeón uruguayo, Nacional de Montevideo. El cotejo se jugará el domingo 18, con horario a confirmar, en el Estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25000 espectadores aproximadamente.

Se espera que en las próximas horas el club de La Ribera anuncie de forma oficial los detalles para ambos encuentros, tanto los horarios cómo cuestiones relacionadas a la logística de ambos encuentros.