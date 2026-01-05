Le buscan salida: un futbolista de Boca podría salir a préstamo a otro club de primera

Un futbolista que no logró ser protagonista en Boca se iría al igual que Miramón, Lema y Fabra para continuar con la limpieza en el plantel.

Boca tiene distintas gestiones iniciadas desde la comisión directiva para empezar a definir el plantel que intentará ser protagonista en el fútbol doméstico y a Copa Libertadores , el trofeo que hace tiempo deseaba disputar luego de quedar afuera dos años consecutivos tras haber disputado la final en 2024.

Aún no concretó el arribo de refuerzos, ni siquiera aquella negociación por Marino Hinestroza que parecía tener todo cerrado pero en las últimas horas la negociación se frenó y su arribo está en dudas. El plan en el que si avanzó la institución es en la depuración del plantel para sostener solo a aquellos que serán tenido en cuenta para la temporada: ya se fueron Ignacio Miramón, Cristian Lema y Frank Fabra , quien cerró un ciclo de más de 10 años en el club.

Ahora hay otro nombre que en las próximas horas podría tener su futuro lejos del elenco de La Ribera debido a que podría salir por un préstamo ya que no tiene protagonismo entre los titulares. Agustín Martegani , jugador que llegó en la era de Miguel Ángel Russo, no logró consolidarse en el plantel y podría emigrar a Central Córdoba de Santiago del Estero en búsqueda de los minutos que no tuvo con la azul y oro.

Martegani

Cabe recordar que el mediocampista tiene contrato vigente hasta 2028 y mantiene en su vínculo una cláusula de rescisión alta por lo que es posible se avance en un préstamo.

Problemas para Boca: un equipo brasileño quiere sacarle a Marino Hinestroza

Boca enfrenta serias dificultades para abrochar la llegada de Marino Hinestroza, el extremo colombiano de 23 años que recientemente se despidió como campeón de Atlético Nacional. Aunque el extremo realizó gestos en redes sociales vinculados al Xeneize, la transferencia se encuentra demorada por discrepancias económicas entre las instituciones. En este escenario, el Fluminense de Brasil inició gestiones directas para contratar al atacante que también disputará la Copa Libertadores este año.

Fluminense negocia con el presidente de Nacional por el pase

Según informan medios locales como Hora do Flu, las negociaciones del equipo de Río de Janeiro se realizan de presidente a presidente y sin intermediarios. Esta irrupción inesperada complica los planes de Juan Román Riquelme, quien busca reforzar el plantel con una de las figuras actuales del fútbol cafetero: el delantero, además, cuenta con un importante poder de reventa en el caso de que se destaque vistiendo la camiseta azul y oro.

Si no se da la venta de Marino a Boca Jrs, Fluminense es el equipo más interesado en el jugador y es una posibilidad muy alta.



@pilarvelasquezv / @Canasrelator pic.twitter.com/fPQfxkDH1P — Jecontento (@ContentJuan) January 2, 2026

Los motivos de la demora en el traspaso hacia Argentina radican en cambios de condiciones sobre los montos y porcentajes de la ficha del jugador. Versiones provenientes de medios como Gol Caracol señalan que el club de Medellín ahora "pretende U$S 5.000.000 por el 80% del pase, y no por la totalidad como se había acordado". Además, existe una diferencia en las formas de pago, ya que el conjunto de La Ribera propone cuotas mientras que Nacional exige el desembolso total inmediato.

La propuesta de Boca que Atlético Nacional no aceptó

Otro punto de conflicto en la mesa de negociación es el intento del Consejo de Fútbol de saldar cuentas pendientes de operaciones anteriores entre ambos clubes. El mandamás tiene la intención de incluir una deuda que el Verde tiene por Jorman Campuzano para reducir el precio final de la transferencia del picante artillero. Sin embargo, los directivos colombianos se mostraron reticentes a vincular deudas pasadas con la venta actual, lo que generó un estancamiento en el diálogo.

Marino Hinestroza en Instagram. pic.twitter.com/sIRmAtxMNf — JS (@juegosimple__) December 24, 2025

Pese a que el deseo del futbolista es vestir la camiseta azul y oro, la aparición de competidores de peso como San Pablo, Cruzeiro y Botafogo presiona a la dirigencia argentina. El propio Sebastián Arango Botero, presidente de Nacional, reconoció públicamente que además de Boca eran varios los equipos interesados en el atacante. Si las diferencias contractuales no se resuelven a la brevedad, el destino de Hinestroza podría alejarse definitivamente de la Bombonera para recalar en la liga más competitiva de Sudamérica.