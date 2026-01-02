Cuál es la figura mundial que volvió a expresar su deseo de jugar en Boca y reveló que habló con Riquelme

Un mediocampista de renombre se mostró ilusionado con una posible contratación aunque dejó en claro las dificultades que podrían existir en una hipotética negociación.

El plantel de Boca se ha colmado de distintas figuras mundiales que llegaron a la institución para cumplir un sueño pero, también, para darle un salto de calidad al equipo y recuperar protagonismo luego de haber perdido terreno con malos resultados que lo han privado de jugar la Copa Libertadores en las últimas dos ediciones.

Leandro Paredes , Ander Herrera y Edinson Cavani son tres ejemplos claros de un plantel que cuenta con jugadores de renombres. Desde hace tiempo un futbolista de la elite del deporte insiste con su deseo de llegar a la institución para convertirse en refuerzo, aunque por distintos motivos nunca se concretó.

En las últimas horas el mediocampista Lucas Torreira, actualmente en Galatasaray de Turquía, volvió a dejar en claro que se desvive por jugar con la azul y oro. Consultado en FIX Radio el jugador reveló qué contestaría ante un llamado del presidente del club Juan Román Riquelme :"¿Cuándo firmamos?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/2006453451912524262&partner=&hide_thread=false Lucas Torreira volvió a expresar su deseo de jugar en #Boca:



“Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento, es la realidad. No lo digo de vende humo ni nada, soy una persona que expreso lo que siento” pic.twitter.com/Z6BhFgGOIt — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) December 31, 2025

"Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol, yo no hay un día en que no piense en ese momento, es la realidad. Yo me muero por jugar en Boca. Me estoy preparando para eso que no es fácil ese mundo. Hace muy poco tiempo hablé con él (Riquelme), tuvimos una charla muy linda, muy importante", reveló aunque no se conocen negociaciones más allá de los diálogos informales.

Valentino Simoni se va de Boca a préstamo y jugará en otro equipo de primera división

Valentino Simoni, uno de los nombres más destacados de la Reserva de Boca en 2025, se irá del club a préstamo para sumar rodaje en Primera División. El delantero de 21 años continuará su carrera en Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido a la Liga Profesional, en una salida que también tiene un costado especial para el sur del país: Simoni es nacido en Cipolletti, Río Negro, y se suma como un futbolista regional que da el salto a la máxima categoría.

La decisión llega después de un año fuerte del atacante con el equipo de Mariano Herrón, que se consagró campeón de la Copa Proyección del Clausura. En el acumulado de la temporada, Simoni jugó 36 partidos, marcó 13 goles y aportó una asistencia, números que lo posicionaron como una de las piezas más productivas de la Reserva xeneize.

Aun así, todavía no debutó oficialmente en Primera: sí integró convocatorias y estuvo en el banco en el 2-0 ante Tigre en La Bombonera, en la última fecha del Torneo Clausura.

Su recorrido en Boca ya venía cargado de títulos en divisiones formativas. Entre los logros más importantes figura la Copa Intercontinental 2023, y además tuvo participación decisiva en instancias definitorias: convirtió uno de los goles en la final del Clausura ante Gimnasia, que terminó 2-2 y se resolvió por penales, y pocos días después levantó el Trofeo de Campeones frente a Vélez, con triunfo 2-0.

El interés por su situación apareció temprano en el mercado: Banfield y Chacarita fueron dos de los clubes que lo siguieron de cerca. Finalmente, el destino será el Lobo mendocino, que integrará la Zona A del Apertura 2026 y tendrá un cruce marcado en el calendario: visitará a Boca en La Bombonera en la fecha 8, el fin de semana del 1° de marzo.

Nacido en 2004 en Cipolletti, Simoni llegó a Boca a fines de 2016 junto a su hermano mellizo Tiago —lateral derecho— tras una prueba en Plaza Huincul. De características potentes, movedizas y con gol, compartió etapas con futbolistas como Luca Langoni, Valentín Barco, Nicolás Valentini, Exequiel Zeballos y Lautaro Morales, aunque una lesión de ligamento cruzado en 2022 frenó su avance hacia Primera en el momento en que empezaba a asomarse.

En marzo del año pasado firmó contrato profesional con Boca hasta diciembre de 2028 y, desde entonces, se consolidó como figura en Reserva. Ahora, con el préstamo a Gimnasia de Mendoza, buscará lo que todavía le falta en su historia: minutos reales en Primera.