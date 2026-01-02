Cuál es el ex Boca que quedó envuelto en un escándalo en Brasil y es acusado de morderle la nariz a un vecino

Un futbolista tuvo un episodio violento con un vecino de su domicilio. El motivo de la disputa.

Un ex Boca fue protagonista en la Región Metropolitana de Fortaleza, Brasil por un hecho violento en el marco de las celebraciones de año nuevo. Según trascendió en medios del mencionado país habría sido protagonista de una pelea con un vecino que se acercó al domicilio por ruidos molestos.

Según se conoció un vecino se acercó al domicilio de Eros Mancuso , jugador del Fortaleza, donde se realizaba un festejo para despedir el año junto a su familia y, lugar en el que también habrían estado sus compatriotas jugadores Tomás Pochettino y José Tucu Herrera , para pedir que bajen el volumen de la música ya que su hijo recién nacido no podía dormir en consecuencia de ello.

Luego del suceso que aún es investigado, Mancuso hizo un descargo en las redes sociales: . “Durante la Nochevieja, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por insultos de un hombre evidentemente fuera de sí, tanto consciente como físicamente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Blogdopavulo/status/2007088455386558887&partner=&hide_thread=false Os atletas Eros Mancuso e Herrera, do Fortaleza, se envolveram em um conflito com agressões físicas com moradores de um condomínio de luxo no Eusébio durante a noite de Réveillon. pic.twitter.com/HHVerVDElS — Blog do Pávulo (@Blogdopavulo) January 2, 2026

En su relato contó que la intención del vecino "era generar una confusión durante toda la noche. Los insultos se dirigieron a mi honor y mi trabajo, y también intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos. Tratamos de sacarlos, pero recurrieron a la violencia física contra un invitado y tuvimos que llamar a la policía para controlar la situación”.

En el hecho que precisó de la intervención policial habría, el vecino apuntó puntualmente contra Mancuso quien, según su relato, le habría mordido la nariz en el forcejeo.