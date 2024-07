¿Se va Barco? Que hará River con la oferta de 16 millones de dólares que recibió

Martín Demichelis toca fichas en River . Necesita salir del momento incómodo que está viviendo en el elenco de Núñez donde no termina de tener la aceptación de los hinchas, ni un rendimiento positivo constante que trate de revertir este desarraigo que hay con el entrenador que pareciera, todavía, sufrir la sombra gloriosa de Marcelo Gallardo.

Estos arribos necesitan casi de manera obligada achicar el plantel y no generar una sobrepoblación que termine en un mal clima por no sumar minutos. Ante estos arribos, hay jugadores que podrían salir del plantel por decisión de Micho y ofertas que parecen irresistibles .

Esequiel Barco 1.jpg

Uno de los jugadores que podría tener los días contados en el Millonario es el futbolista Esequiel Barco que llegó al plantel en 2023 tras su paso por el Atlanta United para ser protagonista en el primer equipo. Le ha costado ganarse el puesto a pesar de la jerarquía que ha demostrado tener desde que alcanzó su pico máximo en su estadía con Independiente de Avellaneda donde consiguió coronarse en Copa Sudamericana durante 2017.

Al club del barrio porteño Núñez, que preside Jorge Brito, le llegó una oferta desde el Spartak Moscú de Rusia que analizarán en la institución debido al contenido de la propuesta. Es que el club ruso se sentó en la mesa de negociaciones con una cifra que asciende a 16 millones de dólares logrando conmover al elenco de Demichelis a pesar de que por momentos parecía ser un jugador que era intransferible.

Tan buena es la oferta que independiente recibiría menos de 250 mil dólares por derechos formativos del futbolista, cifra que equivale alrededor del 1,4% del total ofertado. Es por eso que en Avellaneda también están atentos a lo que pase en las próximas horas con el jugador.

Esequiel Barco.jpg Esequiel Barco

No para de reforzarse: otro jugador llegó a River

El arquero Jeremías Ledesma, de último paso por el Cádiz de España, llegó este viernes a la Argentina para sumarse a River que adquirió sus servicios en una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares.

Tras varias semanas de negociación, los dirigentes de River le cumplieron el deseo al entrenador Martín Demichelis que ya tiene al arquero que quería para competir el puesto con Franco Armani, hoy en la Copa América con la Selección argentina.

Este viernes por la mañana, el arquero de 31 años llegó a la Argentina para realizarse en el mismo día la revisión médica y sellar su vínculo con el ‘Millonario’ entre tres y cuatro años, según trascendió. El club de Núñez abonó alrededor de 3.5 millones de dólares por su ficha.

jeremias-ledesma.jpg

En el hall del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ledesma afirmó que aún no habló con el entrenador y que no sabe si estará a disposición para los amistosos ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay, a sabiendas de que tanto Armani –en la Copa América con la Argentina- y Ezequiel Centurión -a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza- no estarán presentes. El arquero formado en Rosario Central sostuvo que está “muy contento de volver a casa y a un gran club”.