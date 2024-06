¿Se va? El club grande de España que quiere fichar a Julián Álvarez ahora mismo

image.png El Atlético quiere a Julián Álvarez

El Atlético Madrid sondeó a Julián Álvarez

El medio español Marca fue quien publicó la noticia, donde afirma que el gran anhelo del equipo para reforzar su delantera es Álvarez, hoy jugador del Manchester City. Todavía no hubo contacto entre los clubes, pero en España dicen que desde el Colchonero ya empezaron a sondear la situación del de Calchín.

Hay varias cuestiones a ver, como lo económico. Según Transfermarkt, la Araña tiene una valor de 90 millones de euros. El medio Olé, contó que los ingleses lo dejarían ir solamente si el Atlético paga 80 palos. En valor muy grande y difícil de llegar, y tampoco lo dejarían ir a préstamo.

image.png

Sin embargo, el Colchonero, que terminó cuarto en La Liga y jugará la Champions League, podría buscar convencerlo desde lo deportivo y sentimental. Primero, la seductora chance para Álvarez de ser más protagonista. Si bien es tenido en cuenta por Guardiola, fue más importante en el segundo semestre de 2023 a partir de la lesión de De Bruyne que en esta primera parte de 2024.

También muchas veces tapado por el noruego Erling Haaland. Además, se sabe que el City es de billetera holgada y podría reforzarse en la delantera. Por ese lado, para el Cholo es un jugador que va tal cual con su filosofía de juego, ya que posee gol, capacidad para moverse por todo el ataque y tiene lo más importante: el sacrificio.

Otra de las cosas que podría usar para convencerlo sería la de contar con varios argentinos. Recordemos que el Atlético tiene a Nahuel Molina, Angelito Correa y Rodrigo De Paul, más el propio Simeone. Y ni hablar de lo que puedan transmitirle sus compañeros de Selección, con los que estará durante varios días en la Copa América, respecto a esta chance.

image.png

Que dijo Julián Álvarez de su temporada

El ex River, post temporada, había expresado: "Todos los años tienen sus cosas. No sé difícil, tendré que hacer un análisis al final de la temporada. Ha sido positivo, he crecido mucho, jugado muchos minutos y aprendido. En los primeros seis meses jugué casi todos los partidos, después un poco menos. ".

Dicha campaña fue la segunda temporada para Álvarez en los Citizens. Lleva 103 partidos jugados en el club, con 36 goles y seis títulos ganados. Pero además, aún tiene un largo contrato hasta 2028.