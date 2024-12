¡Se viene! La nueva estrella para Boca que Riquelme está a punto de cerrar

Si bien aún falta una fecha para que se acabe la actual Liga Profesional de Fútbol y el Xeneize ya no tiene chances de campeonar, necesita revertir la imagen de este 2024 irregular, y por ello el actual presidente del club empieza a pensar en el rearmado del plantel, donde ya sumó a Carlos Palacios recientemente y ahora va por una estrella.

El ex Independiente es una debilidad de JRR y lo volverá a buscar en este mercado. La última vez, Boca se había acercado muchísimo a lo que pretendía el club estadounidense: ofreció 7.5 millones de dólares por el 80% del pase, pero la respuesta no fue la esperada. Y entonces, ante esa situación, el Consejo dejó de ofertar porque estaba claro que el club no está dispuesto a vender al mediapunta de 22 años.

El jugador, quien volvió a jugar a principios de octubre tras la rotura de ligamentos, se encuentra de vacaciones en el país hasta las Fiestas. Por lo tanto, el Consejo comenzará a trabajar en su fichaje para cerrarlo como el segundo refuerzo de Boca.

Boca Velasco 1.jpg

Desde el club saben que la posibilidad de contratarlo vuelve a reflotarse, pero deberán aceptar las condiciones del club de la MLS. Posiblemente, pagar los ocho millones de dólares que solicitaron el mercado pasado o tal vez más.

De darse sería una gran noticia para Gago, porque podría contar con un jugador polifuncional, que puede jugar como extremo o como interior, y así, tener mayores variantes para los cuatro torneos: Mundial de Clubes, las tres competencias locales y las internacionales.

Alan Velasco sobre la negociación con Boca

En una entrevista con ESPN hace unas semanas, el volante reafirmó sus ganas de jugar en el país, con el objetivo de sumar minutos en cancha, y confesó cómo fueron las charlas con el Xeneize.

"Hubo contactos con Boca, mi representante fue el intermediario entre Dallas y Boca, existió negociación. En ese momento todavía no había vuelto a jugar”, explicó el ex Independiente.

También, se refirió a Juan Román Riquelme, el presidente del Xeneize: “Riquelme nunca me llamó”, expresó y agregó que las charlas no lo tuvieron como protagonista.