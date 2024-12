Cuáles son los jugadores que se irán de Boca en 2025

Boca agarró la escoba y comenzó a armar la lista de jugadores que se marcharían del club en el inminente mercado de pases de 2025. Aunque no pueden evitar que algunos se vayan libres, hay otros que directamente no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de Fernando Gago.

El primero en la lista, y que ya era sabido hace meses, es el caso de Pol Fernández. El volante continuará una vez que su contrato finalice en diciembre. Así lo anunció en septiembre a través de un comunicado en sus redes sociales. Si bien ya había adelantado que su futuro "probablemente estaría en Brasil", Juan Pablo Vojvoda, entrenador de Fortaleza lo confirmó para 2025.

Otro cantado es Nicolás Valentini, quien se entrena apartado después de que el Consejo de Fútbol decidiera colgarlo por su negativa a firmar la renovación de su vínculo. Su futuro estaría en Fiorentina, que ya mandó algunas ofertas que fueron rechazadas en Brandsen 805.

El chileno Gary Medel también se sumaría a las bajas. Volvió al club después de 14 años en invierno, y a pesar de que tiene contrato hasta diciembre del año que viene, no forma parte de la consideración de Gago y buscaría una salida rápida para sumar rodaje.

Javier García, arquero de 37 años, se le termina el contrato en diciembre y tienen resuelto no renovarle. Aún no hay certezas sobre si buscará otro destino o colgará los botines. Hace tiempo que es el tercero en la lista y no compite por la titularidad.

Juan Ramírez y Agustín Martegani no están en los planes del actual cuerpo técnico y cuentan con grandes chances de emigrar en este mercado de pases. Con poco rodaje en los últimos meses, la dirigencia buscaría venderlos, pero esperarán las ofertas que lleguen.

El caso de Cristian Medina

Formalmente, tiene dos años de contrato por delante, pero todos coinciden en que su situación, por cómo está hoy, es difícil de sostener por mucho tiempo más. Se entrena apartado del grupo y ni siquiera integra las listas de convocados.

Como el Consejo de Fútbol no se ponía de acuerdo con Fenerbahçe de Turquía por los plazos de pago de su transferencia, Medina le pidió a Gago no jugar frente a Gimnasia en los cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien el jugador se disculpó por haber actuado en caliente, el técnico no lo perdonó y resolvió que no participe más de los partidos.