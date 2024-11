Sebastián Jeldres, el neuquino que le ganó a las lesiones y va por otro ascenso en el Federal A

La sucesión de lesiones fue durísima para Jeldres este año, pero al igual que en 2022 tuvo una fortaleza mental admirable para recuperarse y volver. "En lo personal me tocó una segunda parte del año difícil por las lesiones. Tuve una fractura en el pie a mitad de año. Me recuperé para el Nonagonal, alcancé a jugar un par de partidos y después tuve un esguince de rodilla, jugué infiltrado y me terminé desgarrando. Antes de que arranquen los cruces me volví a desgarrar, dos veces en 20 días. Gracias a la confianza de mis compañeros, del técnico, pude volver y no sentir tanto el parate. Es una categoría muy dura, entonces a veces cuesta", describió.